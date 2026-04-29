La remontée des cours du pétrole stimule les valeurs énergétiques, les raffineurs en tête des hausses

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29 avril - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie.SPNY progresse de 1,2 %, les cours du brut gagnant du terrain sur fond d'inquiétudes liées à la persistance des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient et à une baisse plus importante que prévu des stocks de brut américains

O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 5,5 % à 117,33 $ le baril, enregistrant une huitième journée de hausse consécutive pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 31 mars

** Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 gagne 5,2 % à 105,15 $ le baril, son plus haut niveau depuis le 13 avril

** Les sociétés énergétiques Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N gagnent chacune environ 1 %

** Expand Energy EXE.O, Phillips 66 PSX.N, Valero Energy VLO.N et Marathon Petroleum MPC.N progressent de 3,3 % à 5,4 %; elles figurent parmi les plus fortes hausses de l'indice énergétique

** Producteurs de pétrole et de gaz: Devon Energy DVN.N en hausse de 1,6 %, Occidental Petroleum OXY.N en hausse de 1 % et APA Corp APA.O en hausse de 2,6 %

** Raffineur: HF Sinclair DINO.N gagne 4,5 %