La remontée de Microsoft fait grimper les actions, le rendement des bons du Trésor à 30 ans atteint son plus haut niveau depuis 19 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour après la clôture de la Bourse de New York)

* Microsoft bondit de 15,5 % après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et de croissance du cloud supérieures aux attentes

* Le rendement des bons du Trésor à 30 ans atteint 5,2444 %, son plus haut niveau depuis mi-2007

* Le yen s'apprécie de 2,53 % à 159,34 pour un dollar, alimentant les spéculations sur une intervention

* Les valeurs technologiques mènent la reprise, après les récentes baisses liées aux inquiétudes concernant les dépenses en IA

par Karen Brettell

Les actions américaines ont rebondi jeudi, emmenées par la hausse de 15,5 % de Microsoft, tandis que les rendements des bons du Trésor à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 19 ans après que les commentaires du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, mercredi, ont déstabilisé les investisseurs, inquiets que la Fed ne soit pas suffisamment vigilante face à l'inflation à long terme.

Le yen s’est également fortement apprécié, alimentant les spéculations selon lesquelles les autorités japonaises seraient intervenues pour soutenir la devise en difficulté. Microsoft MSFT.O a porté le secteur des semi-conducteurs à bout de bras après avoir dépassé les attentes en matière de chiffre d’affaires et de croissance du cloud pour le trimestre en cours, et annoncé que ses dépenses d’investissement à venir seraient inférieures aux prévisions de Wall Street. L’entreprise a également indiqué qu’elle prévoyait de continuer à générer des flux de trésorerie tout au long de l’exercice 2027 qui vient de débuter.

Les investisseurs ont été déstabilisés par la hausse des coûts liés à l’IA chez les grandes entreprises technologiques, alors même que celles-ci affichent de solides résultats. Les rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs publiés la semaine dernière par Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont déclenché une vague de ventes massives sur les titres liés à l’IA, les valeurs du secteur des puces électroniques subissant également la pression alors que les investisseurs remettaient en question leurs valorisations élevées.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 1,2 % à 52 209,57 points, le S&P 500 .SPX a gagné 1,7 % à 7 437,99 points et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 2,8 % à 25 122,18 points.

La remontée de Microsoft a ajouté 450 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l'entreprise, ce qui représente la plus forte hausse en dollars en une seule journée de l'histoire.

« Microsoft a tenu ses promesses hier, et peut-être que l'entreprise va pouvoir passer du statut de titre “en pleine bataille” à celui de titre “vainqueur de confiance dans le domaine de l'IA” », a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management.

L'indice MSCI All Country World Price .MIWD00000PUS a progressé de 1,6 % après avoir atteint plus tôt son plus bas niveau depuis le 11 juin.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,8 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a gagné 0,8 %. L'indice sud-coréen KOSPI .KS11 a reculé de 1,2 %, clôturant ainsi sa troisième journée consécutive dans le rouge . LES RENDEMENTS DES BONS DU TRÉSORÀ 30 ANS À LEUR PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS 2007

Les rendements des bons du Trésor à long terme ont prolongé leur forte hausse de mercredi après que la décision de la Fed de maintenir ses taux d’intérêt inchangés a ravivé les craintes que l’inflation — déjà bien supérieure à l’objectif de la Fed — ne continue de grimper. La décision de maintenir la politique monétaire inchangée a suscité des dissidences de la part de trois des douze membres du FOMC, qui auraient souhaité une hausse d’un quart de point de pourcentage. La préférence du président de la Fed, Kevin Warsh, pour des indications prospectives plus discrètes a rendu les opérateurs encore plus incertains quant à la prochaine décision de la Fed.

M. Warsh a noté que les rendements obligataires avaient sensiblement augmenté depuis la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, ce qui reflète le fait que les investisseurs anticipent de futures hausses de taux. Il s’est félicité de cette évolution, tout en ajoutant que cela ne signifiait pas pour autant que la banque centrale devait la confirmer par ses propres mesures.

« La stratégie qui consiste à réduire les indications prospectives consiste à forcer le marché à prendre ses responsabilités et à le mobiliser pour l’aider à faire son travail », a déclaré Thomas Urano, co-directeur des investissements chez Sage Advisory à Austin, au Texas. Une récente hausse des cours du pétrole a fait grimper les rendements avant la réunion de la Fed, alors que les combats reprenaient dans le cadre de la guerre entre les États-Unis et l’Iran . Les opérateurs sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux anticipent désormais une probabilité de 64 % d’une hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre.

Le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR , sensible aux taux d’intérêt, a progressé de 0,17 point de base à 4,238 %, tandis que le rendement des obligations de référence américaines à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 4,51 points de base à 4,667 %.

Les rendements des obligations à 30 ans US30YT=RR ont finalement clôturé en hausse de 6,62 points de base à 5,2092 % et ont atteint 5,2444 %, leur plus haut niveau depuis mi-2007. Les cours du pétrole ont clôturé en baisse après une séance marquée par la volatilité , reculant après plusieurs jours de forte hausse suite à la reprise des attaques entre les États-Unis et l’Iran.

L’Arabie saoudite a proposé la création d’une coalition maritime afin de renforcer la coopération en matière de défense autour de la mer Rouge. Il est peu probable qu’une telle coalition commence à protéger le trafic maritime. L’inflation américaine a ralenti en juin , l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles ayant progressé de 3,7 % sur les douze mois clos en juin, après une hausse non révisée de 4,1 % en mai — la plus forte augmentation depuis avril 2023. La croissance économique américaine a ralenti au deuxième trimestre en raison de l’aggravation du déficit commercial, bien que d’autres facteurs, notamment l’accélération des dépenses de consommation et les investissements solides des entreprises dans les infrastructures d’IA, aient mis en évidence une vigueur sous-jacente.

LA HAUSSE SOUDAINE DU YEN ALIMENTE LES SPÉCULATIONS SUR UNE INTERVENTION Le yen japonais s’est soudainement raffermi jeudi, suscitant des spéculations selon lesquelles les autorités japonaises seraient intervenues pour stabiliser la devise après qu’elle eut atteint son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar américain.

« Plus la baisse est importante, plus l’hypothèse d’une intervention devient plausible », a déclaré Nick Rees, responsable de la recherche macroéconomique chez Monex Europe. « Il s’agit d’une chute assez importante, il n’y a pas d’autre catalyseur évident et le moment choisi est logique, puisqu’elle intervient en fin de mois et après la publication de données américaines décevantes. Même si nous ne le saurons pas avec certitude avant un certain temps. »

La Banque du Japon devrait maintenir ses taux inchangés à 1 % vendredi. Après avoir relevé ses taux en juin, une deuxième hausse consécutive serait inhabituelle.

Le yen JPY= affichait en dernier lieu une hausse de 2,53 % face au billet vert, à 159,34 pour un dollar.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a reculé de 0,84 % à 99,94, tandis que l’euro EUR= s’appréciait de 0,57 % à 1,153 $.

La livre sterling GBP= s’est raffermie de 0,73 % à 1,3466 dollar. La Banque d’Angleterre a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, comme prévu, mais un troisième membre du comité de politique monétaire s’est prononcé en faveur d’une hausse des taux , invoquant la reprise du conflit entre les États-Unis et l’Iran.

L'or au comptant XAU= a progressé de 1,11 % à 4 110,19 dollars l'once.