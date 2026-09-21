La remise en service des unités de la raffinerie Exxon Mobil de Joliet est en cours, une semaine après la coupure de courant

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(Ajoute des précisions sur la coupure de courant)

par Nicole Jao

La remise en service des unités clés de la raffinerie d’Exxon Mobil à Joliet, dans l’Illinois, située à l’adresse XOM.N et d’une capacité de 275 000 barils par jour (bpd), était en cours une semaine après l’arrêt complet de l’usine dû à une coupure de courant, a indiqué lundi le cabinet de conseil Wood Mackenzie.

La coupure de courant s’est produite le 13 septembre et a affecté les lignes électriques alimentant la raffinerie de Joliet. L’alimentation électrique a été rétablie le jour même.

Les principales unités, notamment le craqueur catalytique fluide d'une capacité de 98 000 bpd et le reformeur, étaient en cours de remise en service lundi. D'énormes torchères étaient visibles sur le site.

Exxon Mobil n’a pas souhaité s’exprimer sur les opérations de la raffinerie.