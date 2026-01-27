La réforme pétrolière vénézuélienne fait l'objet d'une multitude de propositions de changements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une commission de l'Assemblée nationale du Venezuela a reçu plus de 80 propositions d'hommes politiques, d'avocats et d'associations du secteur de l'énergie demandant des modifications à la réforme de la principale loi pétrolière du pays, selon des sources proches des négociations, ce qui porte un coup aux législateurs qui se hâtent de faire approuver la réforme la semaine prochaine.

La présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a présenté ce projet de réforme en profondeur au début du mois, à la suite d'un accord de fourniture de 50 millions de barils de pétrole entre Caracas et Washington, et a encouragé les législateurs à l'approuver afin que le pays puisse augmenter sa production et promouvoir l'investissement étranger après 25 ans de nationalisation stricte.

Les partenaires de l'entreprise publique PDVSA et les nouveaux investisseurs potentiels considèrent la réforme comme nécessaire , mais les avocats et les experts ont mis en garde contre les contradictions, les formulations vagues, les réglementations peu rigoureuses et la nécessité de modifier d'autres lois connexes pour accorder effectivement l'autonomie aux producteurs privés et réduire les redevances et les impôts.

La réforme a été approuvée par l'Assemblée nationale lors d'un premier vote la semaine dernière et une période de consultation publique a débuté lundi. La commission de l'énergie du corps législatif doit maintenant rédiger un rapport sur toutes les suggestions avant de soumettre un texte au vote final, qui devrait avoir lieu la semaine prochaine.

Certains anciens fonctionnaires et législateurs de l'opposition se sont plaints du peu de temps imparti pour discuter de la réforme, d'autant plus que les changements proposés sont profonds et complexes. Certains d'entre eux, dont un ancien ministre du pétrole, ont déclaré que la réforme était inconstitutionnelle.

Selon certaines sources, une partie des critiques provient également du parti socialiste au pouvoir.

Lors d'un événement organisé lundi au siège de PDVSA à Caracas, Rodriguez a déclaré qu'un modèle particulier de contrat pétrolier - introduit précédemment par le président Nicolas Maduro, qui l'a utilisé pour négocier avec les petits producteurs ces dernières années - garantirait un investissement d'environ 1,4 milliard de dollars cette année, contre 900 millions de dollars l'année dernière.

Ce modèle de partage de la production est inclus dans la réforme. Mais de nombreux cadres et experts du secteur pétrolier estiment qu'une réforme plus large et plus durable est nécessaire pour garantir les 100 milliards de dollars d'investissements que le président américain Donald Trump a déclaré que le pays pourrait recevoir après la capture de Maduro par Washington.

Washington a déclaré qu'il assouplirait les sanctions contre le pays pour promouvoir les investissements. Cependant, seules quelques licences ont été accordées à des sociétés commerciales pour l'exportation de pétrole vénézuélien, tandis que des entreprises américaines, dont la major Chevron CVX.N , attendent toujours des autorisations pour développer leurs activités.