La reconstitution des stocks de pétrole brut et de carburant pourrait prendre deux ans, déclare le directeur général de Saudi Aramco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reproduction de l'article pour des raisons techniques, sans modification du texte)

* Le réapprovisionnement des stocks entraînerait une hausse de la demande de 2 millions de barils par jour au cours des 18 prochains mois, selon M. Nasser

* Aramco étudie de nouvelles voies d’exportation de pétrole brut et des capacités de stockage supplémentaires à l’étranger, déclare M. Nasser

* L'Arabie saoudite dispose d'une capacité maximale de 12 millions de barils par jour

La pénurie de pétrole brut et de carburants raffinés devrait s’aggraver, et il pourrait falloir jusqu’à deux ans pour reconstituer les stocks mondiaux puisés à titre de mesure d’urgence, a déclaré lundi le directeur général de la plus grande compagnie pétrolière mondiale, Saudi Aramco, 2222.SE .

À la suite du déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l’Iran fin février, l’Iran a de fait fermé le détroit d’Ormuz, étouffant ainsi les exportations via l’un des goulets d’étranglement maritimes les plus cruciaux au monde.

Sous la pression du président américain Donald Trump, les pays du G7 ont convenu vendredi de libérer 100 millions de barils de diesel et de pétrole brut provenant des réserves d’urgence et se sont engagés à ne pas restreindre leurs exportations d’énergie.

« Jusqu’à ce que le détroit d’Ormuz soit à nouveau entièrement ouvert et que la confiance revienne, la dure réalité est que la pression s’intensifiera aux deux extrémités de la chaîne d’approvisionnement. Même alors, reconstituer les stocks tout en répondant à la demande pourrait prendre jusqu’à deux ans », a déclaré Amin Nasser lors de l’Energy Intelligence Forum à Londres.

« Le système est déjà sous tension », a-t-il ajouté lors de son premier discours en présentiel depuis le début de la guerre en Iran.

LE MONDE A PERDU 3 MILLIARDS DE BARILS DE PÉTROLE

Près de 3 milliards de barils de pétrole ont été perdus depuis le début du conflit, a indiqué M. Nasser. Il a également précisé qu’un milliard de barils de pétrole avaient été prélevés sur les stocks mondiaux.

Le réapprovisionnement de l’ensemble des stocks équivaudrait à une demande supplémentaire de 2 millions de barils par jour au cours des 18 prochains mois, a précisé M. Nasser.

La demande mondiale quotidienne de pétrole s’élève à un peu plus de 100 millions de barils par jour.

La capacité de production maximale durable de l’Arabie saoudite, qui s’élève à 12 millions de barils par jour, pourrait être mobilisée en quelques jours, a déclaré M. Nasser, car ses réserves stratégiques et la flexibilité de son système sont restées intactes.

Mais venant s’ajouter à la pression sur l’offre, une grande partie des quelque 6 milliards de barils restants en stock n’est « pratiquement pas disponible », a précisé M. Nasser, car jusqu’à 90 % se trouvent dans des oléoducs ou sont nécessaires pour garantir le volume minimum requis au fonctionnement des réservoirs de stockage.

ARAMCO EXPLORE DE NOUVELLES VOIES D’EXPORTATION

L’Arabie saoudite dispose de moyens pour contourner le détroit d’Ormuz et M. Nasser a déclaré lors de la conférence qu’Aramco étudiait des itinéraires supplémentaires, tout en recourant davantage à des capacités de stockage à l’étranger pour aider à pallier les perturbations à court terme.

Son oléoduc Est-Ouest permet à l’Arabie saoudite d’acheminer du pétrole vers ses terminaux de la mer Rouge. M. Nasser a déclaré que sans cet oléoduc, les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 auraient atteint 200 dollars le baril.

Lundi, les contrats à terme sur le Brent s’échangeaient autour de 102 dollars le baril, en baisse par rapport au pic de 126 dollars atteint fin avril, lorsque les craintes d’une rupture d’approvisionnement étaient encore plus vives.

Depuis les terminaux de la mer Rouge, le pétrole peut être acheminé vers le nord via le canal de Suez ou vers le sud via le détroit de Bab el-Mandeb. L’Arabie saoudite dispose également de capacités de stockage dans le port égyptien de Sidi Kerir.

Les flux de pétrole transitant par l’oléoduc Est-Ouest de l’Arabie saoudite n’ont pas été interrompus, a déclaré lundi une source à Reuters, suite à des informations parues dans les médias faisant état de perturbations causées par les hostilités entre l’Arabie saoudite et les Houthis du Yémen.

Des sources ont indiqué à Reuters que l’Arabie saoudite envisageait d’augmenter la capacité de l’oléoduc Est-Ouest, qui est actuellement de 7 millions de barils par jour.

M. Nasser a déclaré lors de la conférence qu’Aramco répondait aux besoins de ses clients et qu’elle travaillait sur des « quatrième et cinquième » voies d’exportation.

« La multiplicité des voies d’exportation, qui peuvent être adaptées en temps réel, réduit déjà le risque qu’un seul point d’étranglement puisse paralyser le système », a-t-il déclaré.