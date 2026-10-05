Fuites de données, désactivation, dépendance : les services de renseignement allemands alertent sur les risques liés aux technologies chinoises

La dépendance croissante à l'égard de technologies étrangères pose un défi pour "la résilience" du pays, selon le chef des renseignements intérieurs.

Silan Selen à Berlin, en Allemagne, le 5 octobre 2026. ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Le déploiement massif des technologies chinoises en Allemagne présente des risques, a alerté lundi 5 octobre le service de renseignement intérieur allemand, qui a jugé qu'elles pouvaient menacer la souveraineté technologique et la sécurité du pays.

Les produits technologiques chinois, à l'instar des voitures, permettent de "potentiels abus, allant des fuites de données à la possibilité de désactivation complète" , a déclaré Sinan Selen, le chef de l'office de protection de la Constitution BfV, lors d'une audience publique annuelle des chefs des services de renseignement devant une commission parlementaire.

Selon lui, la dépendance croissante à l'égard de technologies étrangères pose un défi pour "la résilience" du pays. Interrogé sur les voitures chinoises, dont les ventes progressent rapidement en Allemagne sur le segment de l'électrique, il a dit observer cette situation "avec grande inquiétude".

Données "exploitées à mauvais escient"

Il redoute une "fuite de données, susceptibles d'être également exploitées à mauvais escient".

"Si l'on garde ensuite à l'esprit la disponibilité de ces données non seulement au sein de l'entreprise mais aussi au sein d'instances étatiques, il en résulte un vecteur sécuritaire auquel nous devons accorder une attention bien plus grande", a-t-il conclu.

Le gouvernement allemand a adopté en 2023 sa première stratégie sur la Chine, annonçant vouloir réduire les risques liés aux dépendances excessive s et favoriser la diversification des chaînes d'approvisionnement. Mais en 2026, Pékin reste le premier partenaire commercial de l'Allemagne en raison des importations depuis la Chine.