La réalité de l'IA d'Oracle fait chuter les actions, la réduction de la Fed affaiblit le dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions d'Oracle devraient chuter après la publication des résultats; les contrats à terme du Nasdaq baissent de 1 %

*

L'euro passe au-dessus de 1,17 $ après la réduction de la Fed

*

Les bons du Trésor à court terme se redressent alors que la Fed promet d'acheter des bons du Trésor

(Mise à jour avant l'ouverture de Wall Street) par Marc Jones

Les actions mondiales ont stagné jeudi, alors que le géant de l'informatique dématérialisée Oracle ORCL.N a lancé un avertissement sur la rentabilité de l'intelligence artificielle, tandis que les obligations sont restées fermes et que le dollar a subi des pertes après que la Réserve fédérale américaine a réduit ses taux d'intérêt pour une troisième réunion consécutive.

Malgré le soulagement de la Fed, Oracle a fait baisser Wall Street après avoir ravivé les craintes concernant les valorisations stratosphériques de la technologie en manquant les estimations des analystes concernant les ventes et les bénéfices et en signalant un dépassement de 15 milliards de dollars dans le domaine de l'IA .

Les actions de l'entreprise américaine ont chuté de 12 % dans les échanges avant l'ouverture de la cloche , poussant les contrats à terme du Nasdaq NQc1 à baisser de 0,5 % alors que d'autres acteurs majeurs de l'IA, Nvidia NVDA.O , Microsoft

MSFT.O et Amazon AMZN.O , ont tous chuté entre 1 % et 1,5 %.

Le Nikkei .N225 du Japon a également perdu près de 1% au cours de la nuit, SoftBank 9984.T - un partenaire d'Oracle sur le projet de centre de données américain Stargate - ayant chuté de plus de 7,5% .T .

Une chute de 2,5% pour l'allemand SAP SAPG.DE a également laissé les indices technologiques européens .SX8P face à une troisième journée consécutive dans le rouge, bien que la perspective de taux d'intérêt mondiaux plus bas ait signifié qu'il y avait des gains à faire ailleurs. .EU

L'ORACLE AU CENTRE DU DÉBAT SUR LES DÉPENSES INFORMATIQUES

Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown, a déclaré qu'Oracle a été à l'épicentre du débat sur les dépenses en IA, étant donné qu 'il n'a pas les flux de trésorerie gigantesques des entreprises comme Google, Amazon et Microsoft.

"Les marchés ont rapidement regardé au-delà de la hausse massive des bénéfices, due à une vente d'actifs exceptionnelle, et se sont concentrés sur l'augmentation des dépenses d'investissement et la faiblesse des flux de trésorerie", a déclaré M. Britzman, ajoutant que cela alimentait la crainte que les dépenses en matière d'intelligence artificielle ne se traduisent pas par des bénéfices pour les entreprises aussi rapidement qu'espéré.

Les traders se sont par ailleurs concentrés sur les perspectives des taux d'intérêt mondiaux après que la Fed a abaissé son taux de référence, comme prévu, de 25 points de base à 3,5%-3,75 % dans une décision partagée par 9 voix contre 3.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a semblé équilibré lors d'une conférence de presse, déclarant qu'il ne "pensait pas qu'une hausse des taux soit le scénario de base de qui que ce soit", tandis qu'une nouvelle formulation sur "l'ampleur et le calendrier" des ajustements de taux supplémentaires a signalé une pause possible à l'avenir.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoient au moins deux baisses de taux pour l'année prochaine, ce qui a eu pour effet de faire baisser le dollar .DXY et d'aider l'euro

EUR= à dépasser 1,17 dollar pour la première fois depuis Octobre. /FRX

Alexandre Drabowicz, CIO d'Indosuez Wealth Management, a déclaré que la barre d'une nouvelle baisse des taux américains dans les mois à venir semblait désormais assez haute et qu'elle serait probablement déterminée par la santé du marché de l'emploi.

"Nous prévoyons une nouvelle baisse au cours du premier semestre de l'année", a-t-il déclaré, bien qu'il soit "trop difficile" de regarder au-delà , étant donné qu'un nouveau président de la Fed nommé par Donald Trump sera en place d'ici le mois de mai.

"Il est certain que l'on s'orientera vers de nouvelles réductions", a ajouté M. Drabowicz, soulignant que le "dot plot" de mercredi avait également montré qu'un membre de la Fed - probablement Stephen Miran, récemment nommé par M. Trump - avait prévu des réductions de taux supplémentaires de 1,5 point de pourcentage pour l'année prochaine.

"Il s'agit d'un environnement dans lequel nous restons prudents à l'égard du dollar américain", a ajouté M. Drabowicz.

LES OBLIGATIONS SE REDRESSENT, LE DOLLAR RECULE

Les obligations ont bénéficié d'un soutien supplémentaire lorsque la Fed a annoncé qu'elle commencerait à acheter des bons du Trésor à court terme dès vendredi afin de soutenir la liquidité.

Les rendements de référence à 10 ans US10YT=RR ont baissé d'environ 4 points de base à 4,12% et les rendements américains à deux ans US2YT=RR ont baissé à 3,52%.

Les rendements allemands à 10 ans DE10YT=RR , la référence européenne, ont baissé d'un point de base à 2,85%, après avoir dépassé 2,89% mercredi, leur niveau le plus élevé depuis la mi-mars. GVD/EUR

Les marchés monétaires ont été volatiles ces dernières semaines, ce qui a conduit à une prime sur les taux à court terme en raison de la tension sur les liquidités.

"Le marché était déjà prêt, les courbes s'étaient déjà accentuées et tout avait été prévu", a déclaré Fabrizio Viola, gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Generali Investments.

"Mais si je devais sous-pondérer un secteur pour le début de l'année prochaine, ce serait probablement le secteur des technologies de l'information", a-t-il ajouté, citant des exemples tels que les souches d'Oracle.

LE DOLLAR RECULE

Sur les marchés des changes, les devises sensibles au commerce et au risque, telles que le dollar australien AUD= et le dollar néo-zélandais NZD= , ont reculé, mais le yen est resté ferme, les yeux rivés sur la réunion de la Banque du Japon de la semaine prochaine, au cours de laquelle une hausse des taux d'intérêt est attendue.

Le yen a inversé une chute récente et a augmenté à 155,6 pour un dollar JPY= dans les échanges européens jeudi. L'euro

EUR= a atteint son plus haut niveau en deux mois, à 1,1707 dollar , grâce aux commentaires de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde , qui a indiqué qu'une nouvelle révision à la hausse des prévisions de croissance en Europe était possible.

"Le prochain indice important sera la publication des emplois non agricoles américains de novembre le 16 décembre et la question de savoir si un chiffre faible peut maintenir intact le prix du marché de deux réductions de taux supplémentaires en 2026", ont déclaré les analystes d'ING dans une note.

"De manière saisonnière, le dollar a tendance à s'affaiblir à la fin de l'année et avec le risque d'événement de la Fed maintenant écarté, l'EUR/USD pourrait avoir cette montée à 1,1800 après tout."

Les prix du pétrole ont également diminué après avoir augmenté mercredi dans le sillage de la saisie par les États-Unis d'un pétrolier sanctionné au large des côtes vénézuéliennes, ce qui a intensifié les tensions avec Caracas, suscitant des inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement.

Les contrats à terme du Brent LCOc1 et du brut américain

CLc1 étaient en baisse d'environ 1,2 %, atteignant 61,55 $ et 57,80 $ le baril, tandis que l'or XAU= et le bitcoin BTC étaient également en baisse, atteignant respectivement 4 212 $ l'once et 90 057 $.