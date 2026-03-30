 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La raffinerie vietnamienne Binh Son en pourparlers pour acheter du pétrole brut russe
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 06:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

La société vietnamienne Binh Son Refining and Petrochemical BSR.HM a déclaré lundi qu'elle était en pourparlers avec des partenaires russes pour acheter du pétrole brut.

La société a déclaré qu'elle achèterait également plus de pétrole brut en Afrique, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.

* "BSR travaille de manière proactive avec ses partenaires russes sur la possibilité d'acheter du pétrole brut ESPO, Sokol et Novy Port", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

* BSR a acheté 950 000 barils chacun de brut nigérian Erha à ExxonMobil et de brut angolais Palanca à BP pour livraison en juin, a déclaré une source à Reuters.

* BSR n'a pas encore acheté de pétrole brut russe, a déclaré la source.

* La raffinerie, d'une capacité de 130 000 barils par jour, prévoit de fonctionner à 123 % de sa capacité nominale au cours du deuxième trimestre et de produire 2 millions de tonnes de produits pétroliers, a-t-elle déclaré.

* BSR vise une production record de 8,3 millions de tonnes de produits pétroliers cette année.

* La société est en train d'augmenter sa capacité de stockage de pétrole, avec une nouvelle installation de stockage qui devrait entrer en service en mai, a-t-elle déclaré.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BP
584,050 GBX LSE +0,16%
EXXON MOBIL
170,850 USD NYSE +3,31%
Gaz naturel
3,03 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
115,01 USD Ice Europ +8,55%
Pétrole WTI
100,94 USD Ice Europ +0,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BIOMERIEUX : Sous les résistances, une consolidation est probable
    BIOMERIEUX : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 30.03.2026 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • WENDEL : La tendance baissière peut reprendre
    WENDEL : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 30.03.2026 08:11 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 30.03.2026 08:09 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * RTL AUDK.LU ... Lire la suite

  • TRIGANO : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    TRIGANO : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 30.03.2026 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank