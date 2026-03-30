La raffinerie vietnamienne Binh Son en pourparlers pour acheter du pétrole brut russe

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La société vietnamienne Binh Son Refining and Petrochemical BSR.HM a déclaré lundi qu'elle était en pourparlers avec des partenaires russes pour acheter du pétrole brut.

La société a déclaré qu'elle achèterait également plus de pétrole brut en Afrique, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.

* "BSR travaille de manière proactive avec ses partenaires russes sur la possibilité d'acheter du pétrole brut ESPO, Sokol et Novy Port", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

* BSR a acheté 950 000 barils chacun de brut nigérian Erha à ExxonMobil et de brut angolais Palanca à BP pour livraison en juin, a déclaré une source à Reuters.

* BSR n'a pas encore acheté de pétrole brut russe, a déclaré la source.

* La raffinerie, d'une capacité de 130 000 barils par jour, prévoit de fonctionner à 123 % de sa capacité nominale au cours du deuxième trimestre et de produire 2 millions de tonnes de produits pétroliers, a-t-elle déclaré.

* BSR vise une production record de 8,3 millions de tonnes de produits pétroliers cette année.

* La société est en train d'augmenter sa capacité de stockage de pétrole, avec une nouvelle installation de stockage qui devrait entrer en service en mai, a-t-elle déclaré.