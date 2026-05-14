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La raffinerie vénézuélienne Citgo enregistre un bénéfice de 157 millions de dollars grâce à l'augmentation de son volume de traitement
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte de l'article principal et ajout de détails sur les résultats) par Marianna Parraga

La raffinerie américaine Citgo Petroleum, détenue par le Venezuela, a annoncé jeudi avoir réalisé un bénéfice de 157 millions de dollars au premier trimestre, contre une perte de 82 millions de dollars à la même période l'année dernière, grâce à une meilleure utilisation de sa capacité de traitement de 829 000 barils par jour.

Citgo, dont la société mère fait l'objet d' une procédure de vente aux enchères ordonnée par un tribunal américain afin de rembourser des milliards de dollars à des créanciers liés au Venezuela, a enregistré un débit de raffinage de 851 000 barils par jour, dont un traitement record de 819 000 barils par jour de brut, avec un taux d'utilisation moyen du brut de 99 % sur l'ensemble de ses trois raffineries.

"La fiabilité est restée élevée au cours du trimestre et notre taux de marge s'est amélioré par rapport au trimestre précédent", a déclaré Carlos Jorda, directeur général de Citgo, dans un communiqué.

Le débit total s'élevait à 833 000 barils par jour au premier trimestre de l'année dernière, avec un taux d'utilisation du brut de 95 %.

Les prix élevés des matières premières ont contribué à ces résultats, tandis que Citgo a également acheté et raffiné son premier brut vénézuélien depuis 2019, mais l'extrême volatilité des prix a entraîné une baisse de 3 % du volume des ventes, qui est passé de 430 000 b/j au trimestre précédent à 417 000 b/j.

Les conditions de marché favorables devraient se maintenir tout au long de l'année, a indiqué Citgo dans son communiqué.

Citgo prévoit un résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) compris entre 3,2 et 3,6 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, ainsi qu'un solde de trésorerie pouvant atteindre 3,9 milliards de dollars d'ici la fin de 2026.

Venezuela

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