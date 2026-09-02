La raffinerie Valero de Port Arthur, au Texas, signale des perturbations dans ses processus de production dues à la tempête Edouard

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La raffinerie de Valero VLO.N située à Port Arthur, au Texas, a subi une coupure de courant partielle et temporaire d'un fournisseur tiers en raison de la tempête tropicale Edouard, ce qui a provoqué plusieurs perturbations dans les processus de production, selon un document déposé mercredi auprès de la Commission texane de la qualité environnementale.

Le document indique que la raffinerie a immédiatement procédé à des ajustements de ses processus afin de stabiliser ses opérations et de mettre fin au torchage.

Edouard est actuellement une dépression tropicale et devrait s'affaiblir au cours des 12 à 18 prochaines heures.