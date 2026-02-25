 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La raffinerie Valero de Houston se remet d'une coupure de courant, selon un avis communautaire
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 17:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La raffinerie de Houston de Valero Energy Corp. VLO.M , d'une capacité de 205 000 barils par jour (bpd), se remet d'une interruption de l'alimentation électrique survenue mercredi matin, a indiqué la société dans un avis déposé auprès d'un système d'alerte communautaire.

Valero avait déposé plus tôt dans la matinée un avis concernant le brûlage à la torche de la raffinerie, mais n'a pas cité la cause de l'utilisation du système de torche de sécurité de l'usine.

Valeurs associées

Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
70,87 USD Ice Europ -0,48%
Pétrole WTI
65,50 USD Ice Europ -0,95%
VALERO ENERGY
196,290 USD NYSE -1,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Worldline sur un smartphone (Crédit: / Adobe Stock)
    Worldline-EBE annuel conforme aux attentes, baisse de 30% des effectifs avec les cessions
    information fournie par Reuters 25.02.2026 18:44 

    (Actualisé avec conférence de presse, détails et précisions) Worldline WLN.PA a fait état mercredi d'un bénéfice d'exploitation conforme à ses attentes pour 2025 dont la croissance devrait ralentir cette année, tout en annonçant une baisse de 30% de ses effectifs ... Lire la suite

  • Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (C) et son épouse accueillent le Premier ministre indien, Narendra Modi (2G) à son arrivée à l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv le 25 février 2026 ( AFP / Jack GUEZ )
    En visite à Jérusalem, Modi se dit "fermement" au côté d'Israël
    information fournie par AFP 25.02.2026 18:37 

    Le Premier ministre indien Narendra Modi a souligné mercredi à Jérusalem que son pays se tenait "fermement" au côté d'Israël, présentant ses condoléances pour "chaque vie perdue" dans l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023. "Nous ressentons ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage-CA 2025 en hausse organique de 4,8% avec l'Europe
    information fournie par Reuters 25.02.2026 18:30 

    (Actualisé avec perspectives 2026) Eiffage FOUG.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% à périmètre et change constants en 2025, à 25,31 milliards d'euros, le groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes citant un "marché ... Lire la suite

  • Euronext à La Défense près de Paris
    L'Europe finit dans le vert avec l'apaisement des craintes sur l'IA
    information fournie par Reuters 25.02.2026 18:23 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi et Wall Street était également bien ‌orientée dans une séance marquée par une hausse des valeurs technologiques, de la finance et des ressources de base avec le reflux de la volatilité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank