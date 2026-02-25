La raffinerie Valero de Houston se remet d'une coupure de courant, selon un avis communautaire

La raffinerie de Houston de Valero Energy Corp. VLO.M , d'une capacité de 205 000 barils par jour (bpd), se remet d'une interruption de l'alimentation électrique survenue mercredi matin, a indiqué la société dans un avis déposé auprès d'un système d'alerte communautaire.

Valero avait déposé plus tôt dans la matinée un avis concernant le brûlage à la torche de la raffinerie, mais n'a pas cité la cause de l'utilisation du système de torche de sécurité de l'usine.