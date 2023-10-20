La raffinerie Phillips 66 de Sweeny, au Texas, signale un problème de processus

PHILLIPS 66 PSX.N :
* SIGNALE UNE PERTURBATION DU PROCESSUS QUI A ENTRAÎNÉ L'ARRÊT DE L'UNITÉ À LA RAFFINERIE DE SWEENY, TEXAS, LE 18 OCT. 18
* LE PERSONNEL D'EXPLOITATION A RÉAGI RAPIDEMENT POUR RÉTABLIR LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE L'UNITÉ
CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 265 000 BARILS PAR JOUR (BPD) SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY FILING
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