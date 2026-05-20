La raffinerie Motiva de Port Arthur signale un déversement de pétrole brut suite à des problèmes de canalisation

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La raffinerie de Motiva à Port Arthur, au Texas, d'une capacité de 640.500 barils par jour, a signalé mardi un déversement de pétrole brut à la suite d'une rupture du système de confinement primaire d'une canalisation souterraine, a indiqué la Commission texane de la qualité environnementale.

L'incident s'est produit au niveau de la station de pompage n° 57 et les équipes d'exploitation ont pris des mesures pour stopper la fuite et minimiser les émissions atmosphériques, a précisé l'autorité de régulation.