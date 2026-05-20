La Chine annonce son intention d'acheter 200 avions Boeing et demande une prolongation de la trêve tarifaire avec les États-Unis

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La Chine va acquérir 200 avions de ligne Boeing BA.N et demander une prolongation de l'accord commercial conclu avec les États-Unis à Kuala Lumpur l'année dernière, a annoncé mercredi le ministère chinois du Commerce.

Les États-Unis fourniront à la Chine des garanties d'approvisionnement pour les pièces et composants de moteurs d'avion dans le cadre de l'accord Boeing, a précisé le ministère.

Le ministère a également déclaré que les deux parties chercheraient à obtenir des réductions tarifaires réciproques sur au moins 30 milliards de dollars de marchandises chacune, ajoutant que les droits de douane américains sur les produits chinois ne devaient pas dépasser le niveau fixé dans le cadre de l'accord de Kuala Lumpur.