La raffinerie Marathon de Galveston Bay, Texas, signale une fuite constatée sur un compresseur

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La raffinerie de Marathon MPC.N , d'une capacité de 631.000 barils par jour, située dans la baie de Galveston, au Texas, a signalé qu'une fuite avait été constatée sur un compresseur lors des rondes de contrôle de l'unité, selon un document déposé vendredi auprès de la Commission texane de la qualité environnementale.

Des mesures de réparation sont en cours de mise en œuvre afin d'isoler l'équipement et de mettre fin à la fuite, précise le document.