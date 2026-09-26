 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La raffinerie Exxon Mobil de Joliet reprend ses activités près de deux semaines après une coupure de courant
information fournie par Reuters 26/09/2026 à 17:38
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Nicole Jao

La raffinerie d'Exxon Mobil XOM.N , située à Joliet, dans l'Illinois, et d'une capacité de 275.000 barils par jour, a repris son activité près de deux semaines après une coupure de courant, a annoncé samedi la société.

Valeurs associées

EXXONMOBIL HLDG
160,560 USD NYSE -0,92%
Gaz naturel
3,20 USD NYMEX -3,06%
Pétrole Brent
104,32 USD Ice Europ -2,29%
Pétrole WTI
92,41 USD Ice Europ -2,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme se déplace dans l'eau inondant le district de Bang Bua à Bangkok, la capitale thaïlandaise, le 26 septembre 2026 ( AFP / WIKUS DE WET )
    Canaux qui débordent et routes submergées: graves inondations à Bangkok
    information fournie par AFP 26.09.2026 18:13 

    Les autorités de Bangkok, la capitale thaïlandaise, ont déclaré samedi l'état de catastrophe naturelle dans l'ensemble des 50 districts de la ville, après 48 heures de pluies diluviennes qui ont inondé habitations, commerces et axes de circulation. Le Premier ministre ... Lire la suite

  • Le groupe U2 en concert surprise à Dublin pour ses 50 ans
    Le groupe U2 en concert surprise à Dublin pour ses 50 ans
    information fournie par AFP Video 26.09.2026 18:02 

    Le groupe de rock irlandais U2 a donné vendredi un concert surprise depuis le balcon d’un café à Dublin, pour marquer le 50e anniversaire de sa formation en 1976.

  • Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, arrive au siège des Nations Unies à New York, le 22 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Trump rejette le plan iranien pour rouvrir le détroit d'Ormuz
    information fournie par AFP 26.09.2026 17:22 

    Donald Trump a rejeté samedi le plan soumis à Washington par Téhéran pour rouvrir sous sept jours le détroit d'Ormuz, au coeur du conflit entre Téhéran et Washington. "Je rejette leur proposition", a déclaré le président américain devant la presse à sa sortie de ... Lire la suite

  • Manifestation à Madrid contre la gestion par le gouvernement espagnol de l’afflux récent de migrants à Ceuta, le 26 septembre 2026 à Madrid ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Ceuta : des milliers de personnes manifestent contre le gouvernement à Madrid
    information fournie par AFP 26.09.2026 16:22 

    Des milliers de personnes se sont rassemblées à Madrid samedi pour protester contre la gestion par le gouvernement espagnol de l’afflux récent de migrants à Ceuta, l’accusant de ne pas protéger les frontières du pays et réclamant des législatives anticipées. Les ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,32 -2,29%
CAC 40
8 077,8 -0,04%
Or
4 286,15 0,00%
TOTALENERGIES
79,99 -1,31%
EUR/USD SPOT
1,13912 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank