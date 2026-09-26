La raffinerie Exxon Mobil de Joliet reprend ses activités près de deux semaines après une coupure de courant

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par Nicole Jao

La raffinerie d'Exxon Mobil XOM.N , située à Joliet, dans l'Illinois, et d'une capacité de 275.000 barils par jour, a repris son activité près de deux semaines après une coupure de courant, a annoncé samedi la société.