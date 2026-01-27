La raffinerie Exxon de Joliet, dans l'Illinois, résout le problème et reprend ses activités normales

La raffinerie d'Exxon Mobil

XOM.N de 250 000 barils par jour à Joliet, dans l'Illinois, a repris ses activités normales après avoir résolu un problème lié aux conditions météorologiques, a déclaré la société mardi.

Lundi, Exxon a signalé une perturbation du processus en raison du temps froid qui a entraîné un brûlage à la torche dans l'installation, selon une déclaration.

"Nous avons rencontré un problème opérationnel et l'avons résolu", a déclaré un porte-parole d'Exxon, tout en refusant de commenter les opérations spécifiques de l'unité.