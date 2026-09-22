La raffinerie de pétrole de BP à Whiting, dans l'Indiana, reprend son fonctionnement normal après une opération de maintenance programmée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
BP BP.L a annoncé lundi que sa raffinerie de pétrole de Whiting, dans l'Indiana, d'une capacité de 440.000 barils par jour, avait repris son fonctionnement normal après une opération de maintenance programmée la semaine dernière.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer