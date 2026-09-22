La raffinerie de pétrole de BP à Whiting, dans l'Indiana, reprend son fonctionnement normal après une opération de maintenance programmée

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BP BP.L a annoncé lundi que sa raffinerie de pétrole de Whiting, dans l'Indiana, d'une capacité de 440.000 barils par jour, avait repris son fonctionnement normal après une opération de maintenance programmée la semaine dernière.