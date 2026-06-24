La raffinerie d'ExxonMobil à Anvers suspendra sa production du 29 juin au 3 juillet en raison d'une grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La raffinerie d' XOM.N , exploitée par ExxonMobil et située dans le port belge d'Anvers, devrait interrompre sa production du 29 juin au 3 juillet en raison d'une grève, a annoncé mercredi le service de presse de l'entreprise.
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