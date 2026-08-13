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La raffinerie Citgo de Corpus Christi, au Texas, a colmaté la fuite ; toutes les unités fonctionnent, selon certaines sources
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 00:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citgo Petroleum a maîtrisé mercredi une fuite de toluène dans sa raffinerie de Corpus Christi, au Texas, d'une capacité de 165 000 barils par jour, ont indiqué deux personnes proches des opérations de l'usine.

Les unités de la raffinerie ont continué à fonctionner normalement pendant que la fuite provenant de l'unité BTX était maîtrisée, ont précisé ces sources.

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