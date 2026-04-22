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La raffinerie Chevron de Pasadena, au Texas, signale un déversement de pétrole brut
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 18:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration d'entreprise et d'un historique) par Nicole Jao et Anushree Mukherjee

Chevron CVX.N a déclaré mercredi qu'un déversement de pétrole brut s'est produit dans sa raffinerie de 118 750 barils par jour à Pasadena, au Texas.

La raffinerie a subi un déversement à partir d'un réservoir de pétrole brut dans son parc de stockage de Red Bluff mercredi, a déclaré la société dans un communiqué.

Le déversement a été contenu sur place et le nettoyage est en cours, a indiqué la société.

Chevron a ajouté qu'aucun blessé ou impact hors site n'avait été signalé et qu'une surveillance environnementale renforcée était en cours de déploiement.

La raffinerie de Pasadena produit des carburants essentiels pour les transports, notamment de l'essence et du diesel.

Pétrole et parapétrolier
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