Kosovo: la formation d'Albin Kurti en tête des législatives anticipées, mais en recul

Un électeur vote à Pristina le 7 juin 2026 ( AFP / Armend NIMANI )

La formation du Premier ministre du Kosovo Albin Kurti, Vetëvendosje (VV), est donnée largement en tête des législatives anticipées de dimanche, marquées par une forte abstention, mais avec un score (près de 44%) nettement en recul par rapport au scrutin de décembre, selon les résultats partiels.

Moins de 37% des quelque 2 million d'électeurs ont voté à ce scrutin, troisième en seize mois, une mobilisation émoussée par la paralysie institutionnelle et les scrutins à répétition qui ont alimenté la frustration des citoyens. Au scrutin précédent de décembre, environ 45% des électeurs avaient voté.

Parti tenant d'une politique sociale marquée à gauche et d'orientation nationaliste, le VV avait remporté en décembre 51% des voix. Son nouveau score annonce des négociations compliquées sur la formation du nouveau gouvernement.

Les deux principales forces de l'opposition, le Parti démocratique du Kosovo (PDK) et la Ligue démocratique du Kosovo (LDK), sont créditées respectivement de 21% et de 18% des voix, selon les résultats préliminaires basés sur le décompte d'un tiers des bulletins, a annoncé la Commission électorale sur son site.

"Ca suffit!", s'est exclamé Gezim Selimi, 66 ans, enseignant à la retraite, après avoir voté tôt dimanche à Pristina. "J'attends des partis qu'ils reviennent enfin à la raison et qu'ils travaillent pour le Kosovo", a-t-il dit à l'AFP.

Depuis les élections de février 2025, le Parlement kosovar est dans l'impasse. Arrivé alors en tête, le VV n'avait pas réussi à bâtir une majorité pour former le gouvernement.

Une électrice vote pour les législatives au Kosovo, les troisièmes en seize mois, le 7 juin 2026 à Pristina ( AFP / Armend NIMANI )

Après des mois de tergiversations, le pays s'est résolu à convoquer des élections anticipées en décembre. Le VV a alors terminé de nouveau en tête – avec un meilleur score – et il est parvenu à former un gouvernement.

Mais le Parlement a cette fois buté sur l'élection du ou de la présidente du pays, faute de compromis entre les partis, et il a à nouveau été dissous en avril.

Le Premier ministre social-démocrate du Kosovo, Albin Kurti, vote pour les législatives, les troisièmes en seize mois, le 7 juin 2026 à Pristina ( AFP / Armend NIMANI )

Après avoir voté, M. Kurti, qui est au pouvoir depuis 2021, a appelé les citoyens à se rendre "massivement aux urnes" afin de renforcer "la légitimité et la stabilité des institutions".

- "Inutile" -

Pour Virgjina Dumnica, ce scrutin était "inutile". "Les partis politiques font preuve d'une grande immaturité car notre pays n'est pas assez riche pour organiser deux élections par an. L'argent dépensé serait mieux utilisé pour le développement" économique, a martelé cette juge à la retraite de 71 ans.

Ce nouveau scrutin a coûté au pays plus de 10 millions d'euros, une somme énorme pour l'un des pays les plus pauvres d'Europe.

Interrogée la veille du scrutin, la programmeuse informatique Miranda Fazliu disait ne pas avoir intention de voter. "C'est frustrant de voir que l'élection donnera le même résultat que la dernière fois", expliquait-elle.

Quant à l'espoir de voir ce scrutin résoudre la crise politique, les experts sont prudents. "La crise va se poursuivre", avait estimé déjà avant le scrutin le chercheur en économie politique Ardi Uka.

Pour Safet Gerxhaliu, professeur à l'université de Pristina, le Kosovo est englué dans une "crise systémique" (...) la plus grande depuis la déclaration d'indépendance" vis-à-vis de la Serbie en 2008.

Le Premier ministre social-démocrate du Kosovo, Albin Kurti, s'adresse à la presse après avoir voté aux législatives, les troisièmes en seize mois, le 7 juin 2026 à Pristina ( AFP / Armend NIMANI )

Cette crise a empêché le pays de recevoir des fonds européens prévus par le plan de croissance de Bruxelles pour les Balkans occidentaux.

Pour l'heure, le pays a touché 62 millions d'euros sur les 980 millions disponibles, à utiliser jusqu'à fin 2027 en échange de l'adoption de plusieurs réformes.

L'inflation a dépassé les 5% en janvier, en rythme annuel, et "continue de progresser principalement sous l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires", note le Fonds monétaire international (FMI).

Basri Jonuzi, chimiste à la retraite, dit redouter encore d'autres scrutins, et ne s'attend pas à "de réels changements".

"Nous avons les mêmes personnes, la même mentalité. (...) Il faudrait mettre fin à cette situation, procéder (...) à la mise en place d'un système différent", afin de sortir de la crise, a-t-il étayé, en sortant d'un bureau de vote à Pristina.