Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La qualité de l'air se dégrade de nouveau en Chine avec le déconfinement Reuters • 18/05/2020 à 12:16









SHANGHAI, 18 mai (Reuters) - La qualité de l'air en Chine s'est dégradée en avril pour la première fois depuis décembre, date de l'émergence de l'épidémie de nouveau coronavirus qui a conduit les autorités à arrêter des pans entiers de l'activité économique, montrent les données officielles publiées lundi. Selon le ministère de l'Ecologie et de l'Environnement, les concentrations de particules en suspension (PM2,5) ont augmenté de 3,1% en avril pour atteindre une moyenne de 33 microgrammes par mètre cube dans 337 villes chinoises. Les concentrations d'ozone troposphérique, de dioxyde de soufre et de dioxyde d'azote ont également augmenté au cours du mois, selon les données officielles. "Les niveaux des polluants atmosphériques ont reculé lors du confinement national en février, tombant à un creux début mars, mais ils dépassent à présent les niveaux d'avant la crise", souligne le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (CREA), un organisme de recherche indépendant international basé à Helsinki, dans un rapport publié lundi. L'économie ayant désormais repris, il y a un risque que la Chine, en visant un rebond rapide, provoque davantage de dommages à l'environnement, ajoute le CREA. (David Stanway et Muyu Xu; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.