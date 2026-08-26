La puce Jalapeño d'OpenAI accentue la pression sur Nvidia dans l'inférence

OpenAI a dévoilé les premières performances de Jalapeño, sa première puce d'intelligence artificielle conçue sur mesure avec Broadcom et spécifiquement destinée à l'inférence. Les premiers tests font ressortir une vitesse et une efficacité énergétique élevées, susceptibles de réduire progressivement la dépendance d'OpenAI envers les GPU de Nvidia. Cette évolution intervient alors que Google, AWS et Meta développent également leurs propres processeurs, renforçant la concurrence sur un marché jusqu'ici largement dominé par Nvidia.

Selon SemiAnalysis, Jalapeño surpasse les systèmes Blackwell de Nvidia en performances par watt dans presque tous les scénarios testés. La comparaison reste toutefois imparfaite puisque la puce d'OpenAI utilise de la mémoire HBM4, ce qui rapproche davantage ses caractéristiques de la nouvelle plateforme Rubin de Nvidia. Jalapeño doit commencer à être déployée dans les infrastructures d'OpenAI d'ici la fin de l'année, tandis que les systèmes Vera Rubin sont déjà en cours de livraison. Nvidia conserve par ailleurs des avantages importants grâce à la polyvalence de ses GPU et à son écosystème logiciel CUDA.

La progression des puces personnalisées pourrait néanmoins peser sur les marges de Nvidia dans l'inférence, segment affichant une croissance particulièrement rapide. Omdia prévoit que les volumes d'ASIC dédiés à l'IA dépasseront ceux des GPU dès 2028, même si leur chiffre d'affaires restera plus longtemps inférieur en raison du prix élevé des GPU. Pour Nvidia, cette tendance représente un enjeu majeur puisque les hyperscalers concentrent environ la moitié des investissements dans les infrastructures d'IA et qu'OpenAI compte historiquement parmi ses plus importants clients.