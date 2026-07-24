La publication de Robertet inférieure aux attentes

Le spécialiste des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes trébuche en bourse (-3,65%, à 766 euros) après la publication de son chiffre d'affaires semestriel.

Sur les six premiers mois de l'année, les revenus du groupe ont reculé de 0,5%, à 444,281 millions d'euros. En organique, ils sont en hausse de 2,8%, soit 200 points de base en dessous de l'estimation de Jefferies et 160 points de base sous le consensus.

Les Parfums ont été le principal moteur de la croissance ( 12,6%), devant Health & Beauty ( 11,3%) tandis que les divisions Arômes et Matières premières ont enregistré des replis respectifs de 1,7 et 5,5%.

Pour l'ensemble de l'année, Robertet a confirmé viser une croissance organique d'environ 5% à change et périmètre constants.

Après cette publication, Jefferies a confirmé sa recommandation à acheter sur le titre, avec une cible de cours de 950 euros, soit un potentiel de hausse de 18%.