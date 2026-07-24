 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La publication de Robertet inférieure aux attentes
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 11:33
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le spécialiste des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes trébuche en bourse (-3,65%, à 766 euros) après la publication de son chiffre d'affaires semestriel.

Sur les six premiers mois de l'année, les revenus du groupe ont reculé de 0,5%, à 444,281 millions d'euros. En organique, ils sont en hausse de 2,8%, soit 200 points de base en dessous de l'estimation de Jefferies et 160 points de base sous le consensus.

Les Parfums ont été le principal moteur de la croissance ( 12,6%), devant Health & Beauty ( 11,3%) tandis que les divisions Arômes et Matières premières ont enregistré des replis respectifs de 1,7 et 5,5%.

Pour l'ensemble de l'année, Robertet a confirmé viser une croissance organique d'environ 5% à change et périmètre constants.

Après cette publication, Jefferies a confirmé sa recommandation à acheter sur le titre, avec une cible de cours de 950 euros, soit un potentiel de hausse de 18%.

Valeurs associées

ROBERTET
772,000 EUR Euronext Paris -2,89%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Feu de broussailles à Cebreros, à l'ouest de Madrid, le 24 juillet 2026 ( AFP / Cesar MANSO )
    Incendies en Europe : les derniers développements
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:25 

    Voici les derniers développements sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet. France: nouvelles ... Lire la suite

  • L'entrée de la ville de Biscarosse, dans le sud-ouest de la France, avec un ciel opacifié par la fumée d'un incendie de forêt, le 24 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Sud-Ouest: plus de 140.000 personnes évacuées, les flammes s'approchent de Bordeaux
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:08 

    Plus de 140.000 personnes évacuées et 22.000 hectares brûlés: les flammes continuent dans la nuit de vendredi à samedi de dévorer les Landes et surtout la Gironde, où les autorités s'inquiètent désormais pour Bordeaux et ont annoncé des dizaines de milliers d'évacuations ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 24/07/2026
    Top 5 IA du 24/07/2026
    information fournie par Libertify 25.07.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Accor, Argan, Carrefour, Johnson & Johnson, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font

  • Les pompiers combattent un incendie à Cebreros, à l'ouest de Madrid, le 24 juillet 2026 ( AFP / Cesar MANSO )
    Incendies hors de contrôle en France et en Espagne: plus de 160.000 évacuations
    information fournie par AFP 25.07.2026 04:58 

    Plus de 160.000 personnes ont dû quitter leur domicile depuis le milieu de semaine en France et en Espagne, avec sept communes supplémentaires en cours d'évacuation dans la nuit de vendredi à samedi près de la grande ville française de Bordeaux en raison d'un brasier ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank