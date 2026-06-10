La prudence prévaut en Europe avant l'inflation américaine et Oracle

Une certaine prudence prévaut à Paris et sur la plupart des places européennes, sur fond de tensions toujours vives au Moyen-Orient et alors que deux rendez-vous majeurs de la semaine, à savoir l'inflation américaine et les résultats d'Oracle, sont attendus dans les prochaines heures.

Un peu avant 12h00, l'indice CAC 40 s'inscrit en retrait limité de 0,3% vers 8 178, surperformant toutefois l'indice paneuropéen Euro Stoxx 50, qui perd 0,5%, tandis que le DAX de Francfort recule de 0,6% et que le FTSE de Londres cède 0,4%.

Une certaine prudence pèse encore sur la tendance, compte tenu de l'action "proportionnée" menée hier soir par l'armée américaine en réponse à l'attaque qui a abattu un hélicoptère Apache près du détroit d'Ormuz et des frappes lancées dans la nuit par l'Iran contre des bases américaines du Golfe en réaction à des tirs ennemis.

"En dépit de leurs défaites sur le champ de bataille, les Etats-Unis ont choisi de mettre à l'épreuve notre détermination. Nos puissantes forces armées ne laisseront aucune attaque ni aucune menace sans réponse", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.

Cette nouvelle flambée des tensions a mis à mal les espoirs d'un apaisement rapide du conflit, alors que le président américain affirmait pourtant encore mardi matin être "très proche" d'un accord susceptible de mettre un terme aux affrontements.

L'inflation américaine et Oracle attendus au tournant

La nervosité est d'autant plus marquée que les investisseurs s'apprêtent à prendre connaissance, à 14h30, des données déterminantes sur l'évolution des prix à la consommation en mai aux Etats-Unis, des chiffres qui pourraient bien remettre au premier plan les perspectives de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale à une semaine de sa réunion.

"Tant que les chiffres de l'inflation ne confirmeront pas une vraie trajectoire de baisse, les marchés devraient continuer à consolider prudemment, même s'il est probable qu'ils privilégient des arbitrages sectoriels sous la forme d'un mouvement de rotation plutôt qu'une capitulation globale", prévient Linh Tran, analyste chez XS.com.

Autre rendez-vous majeur des prochaines heures, Oracle doit dévoiler ce mercredi, après la clôture à Wall Street, ses résultats au titre de son 4e trimestre 2025-2026, une publication attendue au tournant dans un contexte où l'intelligence artificielle (IA) demeure un thème majeur pour les marchés actions.

"Nous restons positifs à l'approche de ce point d'activité, la croissance d'OCI (Oracle Cloud Infrastructure) devant s'accélérer avec le soutien des vents favorables à l'IA et avec des contraintes de capacité qui continuent de s'atténuer", estime Jefferies, à l'achat sur le titre.

Soitec plonge, mais STMicro avance grâce à des propos de brokers

Pour l'heure, dans l'actualité des valeurs à Paris, Soitec dévisse de 13%, victime de propos défavorables de la part de Jefferies, qui dégrade son opinion de "conserver" à "sous-performance", ainsi que d'une note mitigée de Berenberg, qui maintient son conseil à "conserver". Les deux brokers remontent néanmoins leurs objectifs de cours.

En revanche, STMicroelectronics gagne 1,5% et figure ainsi dans le peloton de tête du CAC 40, soutenu par un relèvement de recommandation chez Bank of America, de "neutre" à "achat", avec un objectif de cours porté de 71 à 86 EUR, la banque américaine voyant le titre du fabricant franco-italien "bénéficier de multiples moteurs".

Ailleurs en Europe, WH Smith décroche de 15% à Londres à la suite de l'annonce d'un projet d'augmentation de capital destiné à réduire son recours à l'endettement, représentant près de 20% de sa valorisation boursière, une nouvelle à laquelle vient s'ajouter une révision à la baisse de ses objectifs annuels.