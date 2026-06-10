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Accord militaire avec Chypre : le président turc Erdogan met la France en garde
information fournie par Boursorama avec Media Services 10/06/2026 à 13:54

Paris et Nicosie ont signé un accord visant à faciliter l'accueil de forces françaises à Chypre "pour des opérations humanitaires".

Recep Tayyip Erdogan à Ankara, en Turquie, le 11 février 2025. ( AFP / ADEM ALTAN )

Recep Tayyip Erdogan à Ankara, en Turquie, le 11 février 2025. ( AFP / ADEM ALTAN )

La Turquie répondra de manière "très ferme" si l'accord militaire signé entre Chypre et la France menace la République turque de Chypre-Nord (RTCN), a prévenu mercreid 10 juin le président turc Recep Tayyip Erdogan.

"Je veux qu'il soit bien clair que notre réponse sera très nette, et très ferme si l'on porte atteinte aux droits (...) de la Turquie et des Chypriotes turcs en Méditerranée orientale", a déclaré le chef de l'Etat turc devant les députés de son parti au parlement à Ankara. Le ministère des Affaires étrangères de la RTCN avait déjà estimé mardi que cet accord "porte atteinte aux délicats équilibres sécuritaires (...) de notre île et de notre région", dénonçant les "initiatives nuisibles" de Paris.

L'accord signé lundi à Nicosie entre les ministres français et chypriote de la Défense fait suite au vœu formulé en avril par le président français Emmanuel Macron et son homologue chypriote Nikos Christodoulides de faciliter l'accueil de forces françaises à Chypre "pour des opérations humanitaires en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient".

Développement de la coopération militaire

Paris et Nicosie ont développé leur coopération militaire ces dernières années à travers l'organisation d'exercices conjoints, d'initiatives communes en matière de défense, et d'une coordination stratégique plus large sur les questions de sécurité régionale.

Les forces armées françaises utilisent déjà régulièrement Chypre comme base de déploiement et de soutien lors de crises régionales.

L'île de Chypre est divisée depuis l'invasion par la Turquie le 20 juillet 1974 de sa partie nord, en réponse à un coup d'Etat de nationalistes chypriotes grecs visant à rattacher le pays à la Grèce.

La partie nord de l'île, où vivent principalement des Chypriotes-turcs et colons turcs, a été autoproclamée République turque de Chypre-Nord en 1983, et ses autorités ne sont reconnues que par Ankara.

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