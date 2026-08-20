La prudence pèse sur Wall Street, le pétrole et Walmart inquiètent

Wall Street est attendue en net repli jeudi matin après une brève accalmie sur le front des rendements obligataires, la hausse continue des prix du pétrole et les résultats trimestriels décevants de Walmart incitant les investisseurs à la prudence.

A un peu plus d'une demi-heure du coup d'envoi des échanges, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture sur des pertes allant de 0,3% à 0,5%.

Walmart déçoit aux USA

Le secteur des produits de grande consommation, qui avait été l'un des principaux contributeurs au mouvement de hausse hier suite aux publications bien accueillies de Lowe's et d'Estée Lauder, devrait cette fois signer l'une des plus mauvaises performances sectorielles du jour dans le sillage du recul de Walmart.

Le numéro un mondial de la grande distribution devrait chuter de plus de 7% en début de séance après avoir fait état d'une croissance à périmètre comparable très inférieure aux attentes aux Etats-Unis, son premier marché.

Les ventes des magasins ouverts depuis plus d'un an aux Etats-Unis ont augmenté de seulement 2,6% sur le trimestre écoulé alors que les analystes s'attendaient à une hausse de près de 4%.

De quoi alimenter les récentes craintes des investisseurs entourant la vigueur de la consommation et le dynamisme de la croissance économique.

Ailleurs dans le secteur, Target perd 2% en cotations électroniques et Costco lâche 1,6%.

Le pétrole alimente de nouveau l'aversion pour le risque

Le climat de marché est de nouveau plombé par un nouvel accès de fièvre des cours pétroliers, faute d'avancées dans les discussions entre Washington et Téhéran sur la résolution du conflit au Moyen-Orient.

Le contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grimpe de 3,6% à 87,5 dollars, un plus haut de presque deux mois, signe que les incertitudes entourant l'approvisionnement mondial risque de continuer à dicter la tendance.

Ce flux acheteur pourrait bien raviver les craintes de pressions inflationnistes qui avaient amené les marchés à anticiper un futur resserrement des politiques monétaires des grandes banques centrales, le principal facteur derrière ce coup chaud observé au niveau des taux longs cet été.

Conséquence immédiate, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, qui avait reflué vers 4,65% suite à l'annonce d'un doublement du programme de rachat du gouvernement, repart en hausse au-delà de 4,7040% ce matin.

Les inscriptions au chômage un peu faibles, le Philly Fed robuste

La séance est par ailleurs animée par une nouvelle série d'indicateurs économiques, dont un chiffre des nouvelles demandes hebdomadaires aux allocations chômages inférieur aux attentes, à 206 000 unités contre une prévision moyenne à 210 000.

Quant à l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie, elle a progressé contre toute attente, à en croire l'indice de diffusion de l'activité générale calculé par la Fed locale, qui est passé de 41,4 en juillet à 47,4 en août, alors même que les économistes craignaient au contraire une chute à 25 en moyenne.

Les investisseurs doivent maintenant prendre connaissance de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, qui tomberont 30 minutes après l'ouverture.