La prudence perdure entre tensions géopolitiques et vague de résultats

Les principales Bourses européennes devraient toujours privilégier la prudence lundi matin face à la persistance des tensions autour du dossier iranien et le risque, toujours bien réel, d'un conflit susceptible de s'inscrire dans la durée.

Les premières indications disponibles suggèrent un recul de moins de 0,1% pour le CAC 40 parisien, de 0,3% pour le DAX à Francfort, de 0,3% pour le FTSE à Londres et de 0,2% pour l'Euro STOXX 50.

Malgré les chiffres plutôt rassurants publiés la semaine dernière aux Etats-Unis, qui écartent a priori le scénario d'un relèvement trop rapide des taux de la Fed, les marchés boursiers mondiaux ont récemment entamé une petite phase, motivée par l'aggravation des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, où l'escalade du conflit s'est encore poursuivie ce week-end.

L'engrenage militaire ne faiblit pas

L'armée américaine a en effet bombardé l'Iran pour la neuvième nuit de suite en représailles de la mort de plusieurs de ses soldats dans la région. Washington dit avoir visé, entre autres, des centres de commandement et des réseaux de communication iraniens.

Les gardiens de la révolution iraniens ont, quant à eux, affirmé avoir arrêté deux pétroliers dans le détroit d'Ormuz et ciblé des avions américains en Jordanie avec des missiles.

La montée des tensions au Moyen-Orient provoque une vive remontée des cours du pétrole ce matin, le baril de Brent reprenant 2,4% pour revenir au-delà du seuil de 90 dollars, ce qui pénalise mécaniquement les perspectives de croissance économique et la tendance boursière.

L'hypothèse d'un conflit contenu

"L'hypothèse que nous privilégions est plutôt celle d'une période d'une sorte d'"instabilité sous contrôle", qui serait marquée par la répétition d'attaques ciblées entre les États-Unis et l'Iran, suivies de phases d'accalmie temporaires de quelques jours ou quelques semaines", commentent les équipes de Jefferies.

D'après le courtier américain, l'accord de principe trouvé entre les deux pays fait l'objet d'interprétations divergentes : Washington y voit le rétablissement de la liberté de navigation dans le détroit d'Hormuz et escorte désormais ses navires, tandis que Téhéran maintient que tout transit reste soumis à son autorisation préalable.

"Si aucun des deux camps ne semble prêt à céder sur la question du droit de navigation dans le détroit d'Hormuz, tous deux ont néanmoins intérêt à éviter un embrasement régional", ajoute le broker américain.

D'après Jefferies ces pics d'escalade ponctuels devraient rester suffisamment contenus pour prévenir une perturbation durable des marchés mondiaux de l'énergie.

Les résultats à la rescousse ?

Pas facile cependant, dans un environnement aussi peu lisible, de trouver un nouveau moteur susceptible d'imposer une tendance aux actions.

Avec la "saison" des résultats qui va entrer dans le dur ces prochains jours, les investisseurs (dont l'humeur a jusqu'ici beaucoup varié en fonction des développements dans le Golfe et des déclarations de responsables de la Réserve fédérale) vont toutefois pouvoir éprouver les fondamentaux du marché au travers des comptes des sociétés.

"Les premiers résultats sont encourageants et confirment, pour l'instant, le mouvement d'élargissement des thématiques de marché observé depuis plusieurs semaines", se félicitait-on la semaine dernière chez Edmond de Rothschild AM après les bonnes copies rendues par ASML et Richemont.

Après les solides comptes présentés la semaine passée par les banques américaines Goldman Sachs et JPMorgan, la saison des résultats va véritablement commencer cette semaine aux Etats-Unis et sans aucun doute monopoliser l'attention des intervenants en l'absence de statistiques économiques de premier plan.

Quelque 86 sociétés de l'indice S&P 500, dont quatre composantes du Dow Jones, vont publier leurs comptes ces prochains jours.

Du côté de la tech, les performances d'Alphabet et Tesla, prévues mercredi, puis d'Intel, programmées jeudi soir, intéresseront tout particulièrement les investisseurs.

En Europe, les comptes de poids lourds STMicroelectronics et Nokia seront également suivis de près.

Au-delà du secteur technologique et de ses spécificités propres, la semaine va permettre de prendre connaissance des premiers résultats de valeurs industrielles avec les annonces de 3M, GE Vernova, Halliburton ou GM.

Calme relatif sur le front de l'économie, mais les PMI en ligne de mire

Pour ce qui concerne les indicateurs économiques, l'agenda sera plutôt calme même si les PMI mondiaux attendus vendredi permettront de savoir comment l'activité économique se comporte avec la remontée des prix du pétrole et la résurgence des inquiétudes inflationnistes.

Seuls les derniers chiffres des prix à la production en Allemagne figurent au programme ce lundi.

Le regain de tensions géopolitiques ne profite toujours pas à l'or, qui tente de défendre le seuil psychologique des 4 000 dollars, alors que les craintes d'un retour des pressions inflationnistes dû au rebond de l'énergie pourrait bien pousser la Réserve fédérale à maintenir des taux d'intérêt élevés.

Le marché des devises reste pour sa part toujours aussi peu animé, l'euro se maintenant dans la zone de 1,1446 face au dollar. Les mouvements sont aussi limités sur le marché des taux, le rendement des obligations du Trésor américain à dix ans reculant légèrement pour s'afficher à 4,5410%.