La prudence face aux élections de mi-mandat et la consommation de trésorerie dans le secteur de l'IA entraînent une forte hausse des entrées de capitaux dans les fonds monétaires américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds monétaires américains ont enregistré leur plus forte entrée hebdomadaire depuis six mois au cours de la semaine s'achevant le 4 novembre, la prudence à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis et les inquiétudes liées à la hausse des dépenses en intelligence artificielle et à la consommation de trésorerie chez les grands géants technologiques ayant stimulé la demande d'actifs refuges.

Les investisseurs ont injecté un montant net de 117,97 milliards de dollars dans les fonds monétaires américains au cours de la semaine, ce qui représente le plus important volume d’investissement net hebdomadaire depuis le 6 mai, selon les données de LSEG Lipper.

Les fonds d’actions américains ont attiré 14,81 milliards de dollars d’entrées nettes, inversant la tendance des sorties nettes de 6,54 milliards de dollars enregistrées la semaine précédente, la baisse des prix de l’énergie et celle des rendements des bons du Trésor par rapport à leurs plus hauts niveaux d’octobre ayant soutenu le moral des investisseurs.

Les démocrates ont remporté le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat américaines de mardi, ce qui a fait craindre qu’un renforcement de la surveillance réglementaire ne freine l’expansion rapide du secteur de l’IA.

Ces inquiétudes ont pesé sur les marchés jeudi, lorsque le Nasdaq .IXIC , le S&P 500 .SPX et le Dow Jones .DJI Industrial Average ont respectivement reculé de 5,52%, 4,36% et 3,44%.

Les investisseurs ont acheté, en valeur nette, 10,35 milliards de dollars de fonds américains à grande capitalisation au cours de la semaine, 1,64 milliard de dollars de fonds multi-capitalisations et 422,77 millions de dollars de fonds à petite capitalisation, tandis qu’ils ont vendu, en valeur nette, 1,07 milliard de dollars de fonds à moyenne capitalisation.

Parmi les fonds sectoriels américains, les secteurs de la technologie, de l’industrie et des services de communication ont enregistré des sorties de capitaux de 160,23 millions de dollars, 624,67 millions de dollars et 965,68 millions de dollars, respectivement. À l’inverse, les secteurs de la finance et de la santé ont attiré des entrées de capitaux de 1,3 milliard de dollars et 1,09 milliard de dollars, respectivement.

Les fonds obligataires américains ont enregistré des entrées nettes de 7,31 milliards de dollars, leur plus haut niveau en quatre semaines.

Les fonds obligataires nationaux imposables généraux et les fonds d’État et du Trésor à échéance plus longue ont enregistré des entrées significatives de 2,72 milliards de dollars et 2,66 milliards de dollars, respectivement. Les investisseurs ont également acheté pour 794,32 millions de dollars de fonds d’État et du Trésor à court et moyen terme.