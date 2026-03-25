La production pétrolière irakienne continue de chuter alors que les stocks se remplissent et que les exportations d'Ormuz sont bloquées par le conflit

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La production pétrolière irakienne s'est effondrée alors que la guerre contre l'Iran fait rage, les réservoirs de stockage atteignant des niveaux élevés et critiques tandis que le pays est incapable d'exporter du brut via le détroit d'Ormuz , ont déclaré mercredi trois responsables irakiens du secteur de l'énergie.

La production des principaux champs pétrolifères du sud de l'Irak a encore chuté d'environ 80 % pour atteindre environ 800 000 barils par jour (bpd), ont ajouté les responsables.

Au début du mois, la production pétrolière irakienne des principaux champs pétroliers du sud avait déjà chuté d'environ 70 % pour atteindre 1,3 million de barils par jour, le pays n'étant pas en mesure d'exporter du brut via le détroit d'Ormuz, selon des sources de l'industrie.

La production de ces champs s'élevait à environ 4,3 millions de barils par jour avant la guerre.

Les responsables ont déclaré que l'Irak avait décidé de procéder à de nouvelles réductions de production à partir de mardi, après avoir demandé à BP BP.L de réduire la production du champ pétrolifère géant de Rumaila de 100 000 bpj, ramenant la production à environ 350 000 bpj, contre 450 000 bpj auparavant.

L'Irak a également demandé à l'entreprise italienne Eni

ENI.MI de réduire la production du champ de Zubair de 70 000 bpj par rapport à la production actuelle de 330 000 bpj. "En raison des niveaux élevés et critiques dans ses dépôts de stockage, veuillez réduire la production et le pompage de North Rumaila à 350 000 barils par jour par rapport aux niveaux actuels, à partir de 9 heures, heure locale, le 24 mars", indique une lettre officielle publiée par la Basrah Oil Company, une compagnie publique, et envoyée à BP, dont Reuters a pris connaissance.

Une lettre similaire envoyée à Eni a également été vue par Reuters. L'Irak a également réduit la production de différents champs gérés par l'État, ont ajouté les sources.

Les responsables irakiens de l'énergie ont prévenu que de nouvelles réductions de la production pourraient être annoncées dans les prochains jours si la crise du détroit d'Ormuz n'est pas résolue.

Après des réductions successives, la production des champs pétroliers du sud de l'Irak est tombée à environ 800 000 bpj, car l'espace de stockage disponible est devenu extrêmement limité et les exportations restent interrompues, a déclaré un haut responsable du secteur pétrolier connaissant les opérations de production.

Deux autres responsables irakiens du secteur de l'énergie ont confirmé ce chiffre.