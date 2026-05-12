Les dix finalistes à l'issue de la première demi-finale de l'Eurovision

La chanteuse Essyla, représentant la Belgique, lors de la demi-finale de l'Eurovision à Vienne, en Autriche, le 12 mai 2026 ( AFP / Tobias SCHWARZ )
Dix pays se sont qualifiés pour la finale de l'Eurovision à l'issue de la première demi-finale mardi, cinq autres ayant été éliminés après les votes du public et des jurys nationaux.
Quinze autres pays s'affronteront lors de la deuxième demi-finale jeudi, dont dix se qualifieront aussi pour la finale de samedi à la salle Stadthalle, à Vienne, en Autriche.
Les principaux contributeurs financiers de l'Eurovision, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie, sont assurés d'une place en finale, aux côtés du pays hôte, l'Autriche.
La finale réunira 25 pays.
Les 10 candidats qualifiés lors de la première demi-finale de mardi:
-- Grèce : Akylas, "Ferto"
-- Finlande : Linda Lampenius et Pete Parkkonen, "Liekinheitin"
-- Belgique : Essyla, "Dancing on the Ice"
-- Suède : Felicia, "My System"
-- Moldavie : Satoshi, "Viva, Moldova!"
-- Israël : Noam Bettan, "Michelle"
-- Serbie : Lavina, "Kraj mene"
-- Croatie : Lelek, "Andromeda"
-- Lituanie : Lion Ceccah, "Solo quiero mas"
-- Pologne : Alicja, "Pray"
Ne sont pas qualifiés:
-- Estonie : Vanilla Ninja, "Too Epic to Be True"
-- Géorgie : Bzikebi, "On Replay"
-- Monténégro : Tamara Zivkovic, "Nova zora"
-- Portugal : Bandidos do Cante, "Rosa"
-- Saint-Marin : Senhit, "Superstar"
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