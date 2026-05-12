information fournie par AFP • 12/05/2026 à 23:37

Les dix finalistes à l'issue de la première demi-finale de l'Eurovision

La chanteuse Essyla, représentant la Belgique, lors de la demi-finale de l'Eurovision à Vienne, en Autriche, le 12 mai 2026 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Dix pays se sont qualifiés pour la finale de l'Eurovision à l'issue de la première demi-finale mardi, cinq autres ayant été éliminés après les votes du public et des jurys nationaux.

Quinze autres pays s'affronteront lors de la deuxième demi-finale jeudi, dont dix se qualifieront aussi pour la finale de samedi à la salle Stadthalle, à Vienne, en Autriche.

Les principaux contributeurs financiers de l'Eurovision, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie, sont assurés d'une place en finale, aux côtés du pays hôte, l'Autriche.

La finale réunira 25 pays.

Les 10 candidats qualifiés lors de la première demi-finale de mardi:

-- Grèce : Akylas, "Ferto"

-- Finlande : Linda Lampenius et Pete Parkkonen, "Liekinheitin"

-- Belgique : Essyla, "Dancing on the Ice"

-- Suède : Felicia, "My System"

-- Moldavie : Satoshi, "Viva, Moldova!"

-- Israël : Noam Bettan, "Michelle"

-- Serbie : Lavina, "Kraj mene"

-- Croatie : Lelek, "Andromeda"

-- Lituanie : Lion Ceccah, "Solo quiero mas"

-- Pologne : Alicja, "Pray"

Ne sont pas qualifiés:

-- Estonie : Vanilla Ninja, "Too Epic to Be True"

-- Géorgie : Bzikebi, "On Replay"

-- Monténégro : Tamara Zivkovic, "Nova zora"

-- Portugal : Bandidos do Cante, "Rosa"

-- Saint-Marin : Senhit, "Superstar"