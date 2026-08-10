 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La production pétrolière du Kazakhstan bondit grâce à la reprise de l'exploitation du gisement de Tengiz
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 15:11
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production de pétrole et de condensats de gaz du Kazakhstan a augmenté de 40 %, passant de 197.000 tonnes, soit 1,49 million de barils par jour (bpj), au 31 juillet à 275.000 tonnes métriques, soit environ 2,08 millions de barils par jour, le 9 août, grâce à la reprise de la production du gigantesque gisement de Tengiz, a indiqué une source proche des dernières données.

La production de pétrole du gisement de Tengiz est passée de 454.000 barils par jour au 31 juillet à 903.000 barils par jour le 9 août, contre une moyenne de 784.000 barils par jour en juillet, a précisé la source.

Le ministère de l'Énergie du Kazakhstan n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Tengizchevroil (TCO), l’opérateur du gisement de Tengiz dirigé par Chevron CVX.N , ne commente pas les détails relatifs à la production. Le Kazakhstan est en train de rétablir sa production de brut après une baisse en juillet due aux restrictions à l’exportation imposées par le Caspian Pipeline Consortium (CPC), sa principale voie d’exportation de pétrole.

Le CPC achemine plus de 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan, dont la majeure partie provient des gigantesques gisements de Tengiz, Kashagan et Karachaganak.

La production de pétrole et de condensats de gaz du Kazakhstan a atteint un niveau record en avril, à 2,17 millions de barils par jour.

Le pays prévoit de produire environ 98 millions de tonnes de pétrole en 2026, soit un peu plus de 2 millions de barils par jour, bien que des perturbations sur les principaux gisements et des restrictions à l’exportation aient compliqué la réalisation de cet objectif.

Valeurs associées

CHEVRON
194,930 USD NYSE +4,49%
Gaz naturel
2,66 USD NYMEX +0,83%
Pétrole Brent
87,88 USD Ice Europ +5,78%
Pétrole WTI
82,24 USD Ice Europ +6,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,85 +5,74%
CAC 40
8 726,03 +0,13%
HAFFNER ENERGY
0,519 +13,94%
2CRSI
28,7 +3,99%
Or
4 390,34 +1,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank