La production pétrolière du Kazakhstan bondit grâce à la reprise de l'exploitation du gisement de Tengiz

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La production de pétrole et de condensats de gaz du Kazakhstan a augmenté de 40 %, passant de 197.000 tonnes, soit 1,49 million de barils par jour (bpj), au 31 juillet à 275.000 tonnes métriques, soit environ 2,08 millions de barils par jour, le 9 août, grâce à la reprise de la production du gigantesque gisement de Tengiz, a indiqué une source proche des dernières données.

La production de pétrole du gisement de Tengiz est passée de 454.000 barils par jour au 31 juillet à 903.000 barils par jour le 9 août, contre une moyenne de 784.000 barils par jour en juillet, a précisé la source.

Le ministère de l'Énergie du Kazakhstan n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Tengizchevroil (TCO), l’opérateur du gisement de Tengiz dirigé par Chevron CVX.N , ne commente pas les détails relatifs à la production. Le Kazakhstan est en train de rétablir sa production de brut après une baisse en juillet due aux restrictions à l’exportation imposées par le Caspian Pipeline Consortium (CPC), sa principale voie d’exportation de pétrole.

Le CPC achemine plus de 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan, dont la majeure partie provient des gigantesques gisements de Tengiz, Kashagan et Karachaganak.

La production de pétrole et de condensats de gaz du Kazakhstan a atteint un niveau record en avril, à 2,17 millions de barils par jour.

Le pays prévoit de produire environ 98 millions de tonnes de pétrole en 2026, soit un peu plus de 2 millions de barils par jour, bien que des perturbations sur les principaux gisements et des restrictions à l’exportation aient compliqué la réalisation de cet objectif.