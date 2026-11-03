La production pétrolière du gisement de Tengiz, au Kazakhstan, a reculé de 13 % entre janvier et septembre

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La production pétrolière du gisement de Tengiz, au Kazakhstan, a reculé de 13 % entre janvier et septembre pour s'établir à 26,6 millions de tonnes métriques, a annoncé mardi l'exploitant du gisement, Tengizchevroil.