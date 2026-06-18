La production pétrolière du Dakota du Nord devrait rester stable malgré la baisse des prix, selon l'autorité de régulation de l'État

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les cours du pétrole, des détails sur la production de brut et une citation de l'autorité de régulation de l'État dans les paragraphes 2 à 9)

* Deux opérateurs prévoient d'augmenter le nombre de leurs plateformes, dont Continental Resources, selon l'autorité de régulation

* Le Dakota du Nord comptait 26 plateformes en activité en juin, un chiffre inchangé par rapport à mai

* Un baril de pétrole à 75 dollars reste suffisant pour que les entreprises énergétiques continuent à produire, selon l'autorité de régulation

par Siddharth Cavale

Les entreprises énergétiques devraient maintenir leur production de brut à un niveau stable cette année dans le Dakota du Nord, troisième État producteur de pétrole des États-Unis, a déclaré jeudi son régulateur, malgré une forte baisse des cours du pétrole après la signature d’un accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin à leur conflit.

Les cours du pétrole ont chuté jeudi à leur plus bas niveau depuis le premier jour de cotation de la guerre avec l’Iran en mars. Le West Texas Intermediate américain CLc1 a ensuite réduit ses pertes pour clôturer en baisse de 0,3 % à 76,60 dollars le baril.

Nathan Anderson, directeur du Département des ressources minérales du Dakota du Nord, a déclaré que, bien que les cours du pétrole aient baissé par rapport à leur moyenne d’environ 95 dollars le baril enregistrée pendant la guerre, ils restaient à un niveau historiquement élevé. Il a précisé que les exploitants de l’État continuaient de produire entre 1 million et 1,5 million de barils de pétrole par jour lorsque les cours s’établissaient à 60 dollars, et s’attendait à une production similaire aux cours actuels, accompagnée d’une légère reprise de l’activité de forage.

Deux exploitants ont indiqué qu’ils allaient ajouter des plateformes de forage, a précisé M. Anderson. Il s’agit d’une part de Continental Resources, la société du milliardaire Harold Hamm, et d’autre part d’un exploitant privé qui en mettra une en service en juillet, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée par les médias de l’État à Bismarck. Le nombre de plateformes de forage est un indicateur de la production future de pétrole.

Vingt-six plateformes sont en activité dans le Dakota du Nord, un chiffre inchangé par rapport à mai, a indiqué l’autorité de régulation de l’État. Douze équipes de fracturation hydraulique sont à l’œuvre, soit une de moins que le mois précédent. L’autorité de régulation a précisé avoir délivré 93 permis à des entreprises du secteur de l’énergie en mai, contre 83 en avril. La production de brut a légèrement baissé en avril. Les puits du Dakota du Nord ont produit 1 137 155 barils par jour en avril, soit une baisse d’environ 6 000 barils par jour par rapport au mois précédent, ce que M. Anderson a attribué à un léger ralentissement du rythme de mise en service des puits.

Les données sur le pétrole et le gaz du Dakota du Nord présentent généralement un décalage de deux mois. L’État dépend fortement des recettes fiscales issues de la vente de pétrole et de gaz pour financer ses infrastructures et ses projets. « Compte tenu de l’augmentation du nombre de permis, de la stabilité des équipes de fracturation hydraulique et du nombre de plateformes de forage, qui reste stable voire en hausse, je ne m’attends pas du tout à ce que la production de pétrole connaisse une baisse significative. D’après mon expérience, un prix du baril à 75 dollars est un bon niveau », a déclaré M. Anderson, qui a précédemment conseillé Chevron CVX.N et passé près de deux décennies chez PDC Energy.