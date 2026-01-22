La production pétrolière de la Russie diminuera de 0,8 % en 2025 pour atteindre 10,3 millions de bpj

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Russie a produit 512 millions de tonnes de pétrole en 2025

*

La production est relativement stable malgré les sanctions et les attaques de drones

*

La production russe de GNL a atteint 32 millions de tonnes l'année dernière

*

La Russie a retardé son projet d'atteindre une production de 100 millions de tonnes de GNL par an

(Plus de détails, citation)

La production de pétrolerusse a baissé de 0,8 % à 10,28 millions de barils par jour (bpj ) l'année dernière, ce qui représente environ un dixième de la production mondiale, malgré les vagues de sanctions occidentales et les attaques de drones ukrainiens, selon des données publiées jeudi.

La Russie est le troisième producteur mondial de pétrole après les États-Unis et l'Arabie saoudite. Elle détient également les plus grandes réserves de gaz naturel au monde.

Le vice-premier ministre russe Alexander Novak a déclaré au magazine interne du ministère de l'énergie que la Russie a produit 512 millions de tonnes de pétrole en 2025. Il s'agit d'une baisse par rapport aux 516 millions de tonnes extraites en 2024.

L'industrie pétrolière russe a été à plusieurs reprises la cible de sanctions occidentales visant à saper l'économie de guerre, tandis que l'Ukraine a lancé des vagues d'attaques de drones contre les infrastructures énergétiques, notamment les raffineries de pétrole et les oléoducs .

Novak a déclaré en décembre qu'il s'attendait à ce que la production de pétrole et de condensats de gaz de la Russie soit globalement inchangée en 2025 par rapport à 2024, à environ 516 millions de tonnes, ce qui représente une amélioration par rapport aux perspectives précédentes qui prévoyaient une baisse de 1 %, données par le président Vladimir Poutine en octobre.

L'administration du président américain Donald Trump a imposé en octobre des sanctions contre les deux plus grands producteurs de pétrole russes, Rosneft ROSN.MM et Lukoil LKOH.MM .

Trump a doublé l' année dernière les droits de douane à l'importation sur les marchandises indiennes à 50 % en guise de punition pour ses achats de pétrole russe.

"Les tentatives visant à limiter le cercle des importateurs de pétrole russe entraînent inévitablement des perturbations dans la stabilité des approvisionnements énergétiques mondiaux et augmentent la volatilité des marchés énergétiques internationaux", a déclaré Novak.

Il a également indiqué que la production russe de gaz naturel liquéfié avait atteint 32 millions de tonnes l'année dernière, soit 7 % de la production mondiale de gaz gelé.

Ce chiffre est également inférieur aux 33 millions de tonnes qu'il avait prévues pour 2024.

Le mois dernier, Novak a déclaré que la Russie avait repoussé de "plusieurs années" un plan visant à atteindre un objectif de production annuelle de gaz naturel liquéfié de 100 millions de tonnes.

Les plans à long terme de la Russie visant à obtenir un cinquième du marché mondial du GNL d'ici 2030-2035 ont été remis en question par les sanctions imposées à la suite du conflit en Ukraine, y compris contre la nouvelle usine Arctic LNG 2.