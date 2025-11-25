La production pétrolière de la Guyane atteint 841 000 bpj en octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, du contexte) par Kemol King

La production pétrolière de la Guyane a augmenté à 841 000 barils par jour (bpj) en octobre, contre 771 000 bpj le mois précédent, stimulée par le démarrage de la quatrième installation de production flottante dans le pays sud-américain, selon les données du gouvernement publiées mardi.

Un consortium dirigé par la major énergétique américaine Exxon Mobil XOM.N , qui contrôle toute la production de pétrole et de gaz en Guyane, a reçu en début d'année l'installation flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) One Guyana, qui a augmenté la capacité de production totale à plus de 900 000 bpj.

Au début du mois, Exxon a déclaré que la production sur le site avait atteint une capacité de 250 000 bpj.

Cette augmentation porte la production moyenne de pétrole à 680 000 bpj au cours des dix premiers mois de l'année.

Le fonds pétrolier du gouvernement a reçu plus de 2 milliards de dollars au cours de l'année jusqu'en octobre, selon des données officielles distinctes.

La semaine dernière, la Guyane a signé un accord avec TotalEnergies TTEF.PA , QatarEnergy QATPE.UL et Petronas

PETRA.UL pour l'exploration d'un bloc offshore.