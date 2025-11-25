Aulas et LR font alliance pour les élections à la métropole de Lyon

Jean-Michel Aulas à Lyon le 25 novembre 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

L'ancien patron de l'OL et candidat à la mairie de Lyon Jean-Michel Aulas et la cheffe de file LR aux élections métropolitaines ont annoncé mardi faire alliance pour tenter de reprendre aux écologistes la puissante collectivité.

En cas de victoire en mars, Véronique Sarselli, maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon, deviendra présidente du Grand Lyon, la deuxième métropole de France avec 1,4 million d'habitants, et "elle a accepté que je siège à ses côtés dans l'exécutif métropolitain", a déclaré l'ancien président de l'Olympique lyonnais.

L'accord repose sur un principe de "clarté démocratique", a-t-il ajouté pendant l'inauguration de leur local de campagne: "il n'y aura aucune alliance ni de près, ni de loin avec les extrêmes, ni au premier, ni au second tour".

Les deux parties se sont également mises d'accord pour la parité des têtes de liste dans les 14 circonscriptions, a-t-il souligné.

"Je vous remercie de faire cette union avec les maires en première ligne", a poursuivi Véronique Sarselli, désignée au printemps par son parti pour mener la campagne du Grand Lyon, la seule communauté d'agglomération de France dont l'assemblée est élue au suffrage universel direct.

De son côté, Jean-Michel Aulas est parti en campagne pour la mairie de Lyon en septembre, sans étiquette mais avec le soutien d'une large coalition du centre et de la droite. Donné grand favori des sondages face au maire écologiste sortant Grégory Doucet, il a vite déclaré vouloir utiliser cette dynamique au niveau métropolitain avec des listes baptisées "Grand coeur lyonnais".

Ces dernières semaines, il avait obtenu le ralliement des élus Renaissance ou Modem mais Véronique Sarselli, forte du soutien des nombreux maires LR de l'agglomération, tardait à faire de même.

Mardi, elle a expliqué se ranger derrière la bannière Grand cœur lyonnais parce qu'elle "rassemble" et qu'elle est "très attendue" par les habitants qui désirent l'alternance.

L'écologiste Bruno Bernard, 54 ans, qui préside le Grand Lyon depuis 2020, n'a pas encore officialisé son entrée en lice.

La métropole de Lyon, créée en 2015, a repris les compétences du département sur les 58 communes qui la composent. Dotée d'un budget de près de 4 milliards d'euros (contre moins de 1,2 milliard pour la ville de Lyon), elle dispose de larges compétences: développement économique, voirie, collèges, action sociale...