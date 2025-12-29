La production pétrolière de la Guyane a atteint 894 000 bpj en novembre, selon les données du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte, détails dans les paragraphes 2-3)

La production pétrolière de la Guyane a atteint 894 000 barils par jour (bpj) en novembre, contre 841 000 bpj en octobre, le quatrième mois consécutif d'augmentation de la production dans ce pays d'Amérique du Sud, selon les données publiées par le gouvernement.

La production a augmenté au cours de la seconde moitié de l'année depuis qu'un consortium dirigé par la major énergétique américaine Exxon Mobil XOM.N , qui contrôle toute la production de pétrole et de gaz dans le pays, a ajouté une quatrième installation de production flottante .

Le niveau de production de pétrole de novembre a fait grimper la moyenne cumulée du pays au cours des 11 premiers mois de l'année à près de 700 000 bpj, selon les données, ce qui est supérieur à de nombreux pays producteurs voisins d'Amérique latine.