La production pétrolière d'Exxon en Guyane a baissé en mai et juin, selon les données du gouvernement

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La production pétrolière du consortium Exxon Mobil en Guyane a atteint 895.000 barils par jour en mai et 869.000 barils par jour en juin, selon des données gouvernementales consultées jeudi, en baisse par rapport aux 903.000 barils par jour enregistrés en avril.

La moyenne semestrielle de la production d'Exxon en Guyane s'établit à 902.000 barils par jour, selon ces données.