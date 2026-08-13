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La production pétrolière d'Exxon en Guyane a baissé en mai et juin, selon les données du gouvernement
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 23:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production pétrolière du consortium Exxon Mobil en Guyane a atteint 895.000 barils par jour en mai et 869.000 barils par jour en juin, selon des données gouvernementales consultées jeudi, en baisse par rapport aux 903.000 barils par jour enregistrés en avril.

La moyenne semestrielle de la production d'Exxon en Guyane s'établit à 902.000 barils par jour, selon ces données.

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