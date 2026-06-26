La production norvégienne de pétrole et de gaz pourrait baisser de 12.000 boepd la semaine prochaine en raison d'une grève et d'un lock-out

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les répercussions de la grève en cours aux paragraphes 2 à 4 et 6)

La production norvégienne de pétrole et de gaz pourrait baisser d’environ 12.000 barils équivalent pétrole par jour (boepd) la semaine prochaine en raison de la grève en cours des travailleurs des services pétroliers et du lock-out annoncé , a déclaré vendredi le groupe industriel Offshore Norway.

Quatre plates-formes mobiles, cinq installations fixes et un navire d’intervention ont déjà complètement cessé leurs opérations de forage et d’entretien des puits en raison de la grève, a indiqué le groupe sectoriel, qui représente les employeurs.

Offshore Norway a indiqué qu’environ 1.000 membres du syndicat Safe, couverts par la convention collective relative aux services de puits, devraient cesser le travail en raison d’un lock-out prévu samedi matin.

Plus tôt vendredi, Safe a annoncé son intention, à compter du 1er juillet, de retirer 63 membres supplémentaires parmi les quelque 500 travailleurs que les employeurs souhaitaient maintenir en poste en raison de leurs fonctions essentielles à la sécurité, en plus des 378 membres déjà en grève.

L’impact de la grève en cours pourrait s’aggraver considérablement, avec des pertes de production dépassant les 120.000 boepd après la mi-juillet si la grève se poursuit, a déclaré Offshore Norway.

La grève affecte également la capacité de la Norvège à mettre en service de nouveaux puits et à maintenir la production prévue en 2026, a-t-il ajouté.