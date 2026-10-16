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La production manufacturière américaine progresse en septembre
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 16:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production industrielle américaine a progressé en septembre, mais a considérablement perdu de son élan au troisième trimestre, sous l'effet des difficultés liées au conflit au Moyen-Orient, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement et fait grimper les prix de l'énergie.

La production manufacturière a rebondi de 0,3% le mois dernier, après une baisse révisée de 0,2% en août, a indiqué vendredi la Réserve fédérale américaine . Cette hausse était conforme aux prévisions des économistes. La production industrielle avait auparavant été estimée en baisse de 0,3% en août. La production a progressé de 1,1% en glissement annuel en septembre. Elle a augmenté à un taux annualisé de 0,7% au troisième trimestre, après avoir accéléré à un rythme de 5,6% au deuxième trimestre.

Le secteur manufacturier représente environ 9,4% de l’économie. Si le développement des infrastructures d’intelligence artificielle et la reconstitution des stocks par les entreprises pour répondre à une forte demande intérieure soutiennent l’activité industrielle, la hausse des prix de l’énergie, la guerre commerciale avec le Canada et la hausse des coûts d’emprunt font peser des risques à la baisse sur la production.

Les prix du diesel ont atteint un niveau record alors que le conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran s’éternise, et les économistes estiment que l’économie pourrait bientôt en ressentir les effets sous la forme d’une hausse des prix des biens, y compris dans les supermarchés, ce qui pourrait peser sur la demande.

La production manufacturière de biens durables a légèrement progressé de 0,1%, soutenue par la hausse de la production de métaux de base, de machines, ainsi que d’équipements électriques, d’appareils électroménagers et de composants. La production de véhicules à moteur et de pièces détachées a reculé de 3,0%. La production manufacturière de biens durables a augmenté de 3,8% au troisième trimestre, en partie grâce à une forte hausse de 28,4% de la production de semi-conducteurs et de composants électroniques associés, liée à l’essor des dépenses en intelligence artificielle.

La production manufacturière de biens non durables a progressé de 0,4% sur le mois, grâce à la hausse de la production dans les secteurs de l’imprimerie et des produits chimiques. Elle avait toutefois reculé de 1,6% au trimestre précédent.

La production minière a progressé de 0,2% le mois dernier et a augmenté de 5,0% au cours du trimestre juillet-septembre. La production des services publics a bondi de 3,5% grâce à la demande en climatisation. Elle a progressé de 14,8% au troisième trimestre.

La production industrielle globale a augmenté de 0,7% le mois dernier, après une hausse de 0,1% en août. La production industrielle a progressé de 2,2% en glissement annuel en septembre. Elle a progressé à un rythme de 2,8% au troisième trimestre, après une croissance de 4,8% au deuxième trimestre.

Le taux d’utilisation des capacités du secteur industriel, qui mesure dans quelle mesure les entreprises exploitent leurs ressources, est passé à 76,9% le mois dernier, contre 76,4% en août. Il se situe à 2,5 points de pourcentage en dessous de sa moyenne sur la période 1972-2025. Le taux d’activité du secteur manufacturier a légèrement progressé, passant de 75,8% en août à 75,9%. Il reste inférieur de 2,3 points de pourcentage à sa moyenne à long terme.

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