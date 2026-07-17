La production manufacturière américaine est restée inchangée en juin, mais s'est accélérée au deuxième trimestre

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La production industrielle américaine est restée inchangée en juin, mais a progressé à un rythme soutenu au deuxième trimestre, portée par un essor du secteur de l'intelligence artificielle et par la constitution de stocks par les entreprises en prévision de pénuries et d'une hausse des prix liée à la guerre au Moyen-Orient.

La stagnation de la production manufacturière le mois dernier, annoncée vendredi par la Réserve fédérale, fait suite à une hausse révisée en hausse de 0,1 % en mai. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une légère hausse de 0,1 % de la production, après un résultat inchangé annoncé précédemment pour le mois de mai. La production a augmenté de 1,1 % en glissement annuel en juin.

Elle a progressé à un taux annualisé de 4,7 % au deuxième trimestre, soit la croissance la plus rapide depuis cinq ans, après s’être développée à un rythme de 1,4 % au cours du trimestre janvier-mars.

Les entreprises investissent massivement dans l’intelligence artificielle, ce qui permet de maintenir à flot le secteur manufacturier, qui représente environ 9,4 % de l’économie. La production de véhicules automobiles et de pièces détachées a progressé de 0,7 % sur le mois. Bien que la production d’ordinateurs et de périphériques ait reculé de 0,5 %, elle a augmenté de 9,2 % en glissement annuel et a progressé à un rythme de 7,2 % au deuxième trimestre. La production d’équipements de communication a augmenté de 0,7 % en juin et a progressé à un rythme de 9,6 % au cours du dernier trimestre.

La production de semi-conducteurs et de composants électroniques connexes a augmenté de 0,5 % le mois dernier et a progressé à un rythme de 10,2 % au deuxième trimestre. La production de biens durables a reculé de 0,1 % sur le mois, compensant une hausse de 0,2 % de la production de biens non durables.

La production minière a progressé de 0,4 % le mois dernier, après une hausse de 1,1 % en mai. La production énergétique a augmenté de 0,5 %, le forage de puits de pétrole et de gaz ayant progressé de 0,3 %.

La production des services publics a rebondi de 0,4 %, les températures plus élevées ayant stimulé la demande de climatisation, après avoir reculé de 0,7 % en mai.

La production industrielle globale a légèrement progressé de 0,1 % le mois dernier, après avoir enregistré une hausse du même ordre en mai. La production industrielle a augmenté de 1,1 % en glissement annuel en juin. Elle a progressé à un rythme de 4,0 % au deuxième trimestre.

Le taux d’utilisation des capacités du secteur industriel, qui mesure dans quelle mesure les entreprises exploitent leurs ressources, est resté inchangé à 76,1 en juin. Il se situe à 3,3 points de pourcentage en dessous de sa moyenne sur la période 1972-2025. Le taux d’utilisation des capacités du secteur manufacturier a légèrement baissé, passant de 75,8 % en mai à 75,7 %. Il est inférieur de 2,5 points de pourcentage à sa moyenne à long terme.