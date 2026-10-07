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La production industrielle allemande a rebondi en août
information fournie par Zonebourse 07/10/2026 à 09:28

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La production industrielle en Allemagne a rebondi en août grâce à la vigueur du secteur de la construction, qui a plus que compensé la faiblesse de l'activité dans l'automobile, selon des données officielles publiées ce mercredi.

La production industrielle a progressé de 2% d'un mois sur l'autre après s'être repliée de 1,2% en juillet (contre -1,1% en première lecture), d'après les chiffres fournis par Destatis, l'office fédéral de la statistique.

Les économistes s'attendaient à un redressement moins marqué, de l'ordre de 0,5%.

Des questions demeurent

Dans une note de réaction, les analystes de Commerzbank saluent des chiffres rassurants après la statistique décevante des prises de commandes parue hier, tout en rappelant que l'activité estivale peut être soumise à de nombreux éléments saisonniers, comme le calendrier des départs en vacances.

"Ces données laissent toutefois espérer que l'activité dans le secteur manufacturier ne s'est pas détériorée au 3e trimestre et que l'économie allemande en a profité pour légèrement progresser", indique l'établissement bancaire.

Attendues en léger repli de 0,9%, les commandes à l'industrie étaient finalement ressorties en baisse marquée de 10,6% en août, selon les chiffres rendus publics hier.

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