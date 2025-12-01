La production de Stellantis devrait chuter de 11% d'ici 2028 en France-sources

(Actualisé avec sources, précisions)

La production des usines françaises de Stellantis STLAM.MI devrait chuter de 11% au cours des trois prochaines années, selon les estimations de l'entreprise citées par les syndicats, dans le cadre des mesures prises par le quatrième constructeur automobile mondial pour lutter contre les surcapacités.

La production dans les cinq usines d'assemblage de la société en France devrait tomber à 587.800 unités d'ici 2028, ont déclaré deux sources syndicales à Reuters, citant des estimations présentées par la société la semaine dernière et confirmant une information de presse publiée plus tôt par le Financial Times.

La production devrait diminuer dans trois des cinq usines, le site de Poissy devant connaître la plus forte baisse, a déclaré l'une des sources.

La source a ajouté que les prévisions pourraient changer en fonction des décisions de l'Union européenne (UE) prévues pour le 10 décembre, qui devraient assouplir les exigences sur les objectifs de CO2 dans le bloc européen et introduire des mesures pour soutenir l'industrie automobile européenne.

Stellantis n'a pas souhaité faire de commentaire.

Plus tôt cette année, le constructeur automobile franco-italo-américain a temporairement arrêté la production de son usine de Poissy en raison de la faible demande en Europe.

Les données

publiées plus tôt

lundi ont montré que les immatriculations de véhicules Stellantis en France ont chuté de 5,5% en novembre, ramenant sa part de marché à 25,3%, contre près de 27% au cours du même mois de l'année dernière.

Bien que le groupe ait annoncé une hausse de 13% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, le constructeur automobile a signalé des charges exceptionnelles liées aux changements apportés à ses plans stratégiques et de produits sous la houlette de son nouveau directeur général, Antonio Filosa.

Ce dernier, qui présentera son plan d'entreprise au début de l'année prochaine, a annoncé d'autres mesures, notamment la comptabilisation de milliards d'euros de charges avant impôts au premier semestre, le retour de modèles populaires tels que le SUV Jeep Cherokee et le recentrage sur les véhicules hybrides et à essence.

(Rédigé par Gursimran Kaur à Bangalore ; version française Etienne Breban et Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)