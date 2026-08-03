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La production de pétrole et de condensats de gaz du Kazakhstan a reculé de 14 % en juillet par rapport à juin, selon une source
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 15:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les exportations de pétrole de la CPC ont été perturbées à plusieurs reprises le mois dernier

* La production quotidienne de pétrole du gisement de Tengiz a chuté de 18 % en juillet par rapport à juin, selon une source

* La production de Kashagan a baissé de 25 %, celle de Karachaganak de 18 %

La production de pétrole brut et de condensats de gaz du Kazakhstan est tombée à environ 1,85 million de barils par jour, soit 7,6 millions de tonnes métriques, en juillet 2026, contre 2,16 millions de barils par jour en juin, a déclaré lundi à Reuters une source du secteur proche des données opérationnelles.

Cette baisse est liée à des perturbations au sein du Caspian Pipeline Consortium (CPC), principale voie d’exportation du pétrole kazakh, a précisé la source. La production pétrolière du Kazakhstan dépend fortement du CPC, car le pays ne dispose d’aucune véritable alternative pour acheminer la majeure partie de sa vaste production pétrolière vers d’autres destinations.

Les exportations de pétrole via le CPC ont été perturbées à plusieurs reprises le mois dernier, les opérations de chargement ayant même été suspendues pendant une semaine à un moment donné en raison d’attaques continues de drones qui ont endommagé des navires près du port.

LE PÉTROLE CIRCULE ACTUELLEMENT DANS L'OLÉODUC DE LA CPC

L’oléoduc CPC est actuellement en service et les navires procèdent au chargement cette semaine, a déclaré vendredi le directeur général de Chevron CVX.N , qui contrôle l’opérateur du gigantesque gisement pétrolier de Tengiz au Kazakhstan, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers.

Plus de 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan sont acheminées par le réseau d’oléoducs CPC. La majeure partie de ces volumes provient des gisements de Tengiz, Kashagan et Karachaganak.

Selon cette source, la production quotidienne de pétrole du gisement de Tengiz a chuté de 18 % en juillet par rapport à juin, tandis que celle de Kashagan a baissé de 25 % et celle de Karachaganak de 18 %.

La production de Tengiz s’élevait à environ 454 000 barils par jour au 31 juillet, contre une moyenne de 961 000 barils par jour en juin, a précisé la source.

Tengizchevroil, l'opérateur de Tengiz, ne commente pas les détails de ses activités de production.

Le ministère kazakh de l’Énergie et les exploitants de Kashagan et de Karachaganak n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le Kazakhstan prévoit de produire environ 98 millions de tonnes de pétrole en 2026, mais des incidents survenus dans les principaux gisements pétroliers et des contraintes à l'exportation ont compliqué les efforts visant à atteindre cet objectif.

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