 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La production de pétrole de Tengiz au Kazakhstan n'a pas encore repris, selon Chevron
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'incendie d'une unité de production d'électricité dimanche a provoqué une panne et un arrêt de la production

*

La panne augmente la pression sur les goulets d'étranglement à l'exportation de la CPC

*

CPC s'efforce de remettre en état les équipements du terminal

*

JP Morgan indique que la production pourrait ne pas reprendre ce mois-ci

(Ajoute le contexte, CPC tente de redémarrer l'équipement inutilisé, commentaires de JP Morgan)

La production de pétrole dans le vaste champ pétrolifère de Tengiz au Kazakhstan, l'un des plus grands au monde, n'a pas repris depuis que son opérateur a annoncé un arrêt lundi, a déclaré vendredi un porte-parole de Chevron CVX.N , qui détient 50 % du producteur de pétrole kazakh Tengizchevroil (TCO).

La production a été interrompue à la suite d'un incendie survenu dimanche dans une unité de production d'énergie. Les causes de l'incendie, sur lequel une commission gouvernementale kazakhe a enquêté, ne sont pas claires.

L'incident a exacerbé les problèmes de l'industrie pétrolière du Kazakhstan, déjà confrontée à des goulets d'étranglement au niveau de son principal point d'exportation sur la mer Noire, qui a été endommagé par les drones ukrainiens .

"Tengizchevroil (TCO) confirme que, par mesure de précaution, elle a temporairement arrêté la production de ses champs pétroliers de Tengiz et Korolev", a déclaré un porte-parole de Chevron dans un communiqué envoyé par courriel, réitérant des déclarations antérieures sur la panne.

Trois sources industrielles ont déclaré mardi à Reuters que la production de pétrole dans le champ pétrolifère de Tengiz pourrait être interrompue pendant encore 7 à 10 jours.

JP Morgan a déclaré vendredi que Tengiz, qui représente près de la moitié de la production du Kazakhstan, pourrait rester hors service jusqu'à la fin du mois.

La production de brut du Kazakhstan ne devrait se situer en moyenne qu'entre 1 million de barils par jour et 1,1 million de bpj en janvier, contre un niveau habituel d'environ 1,8 million de bpj.

LE TERMINAL D'EXPORTATION PEINE À RÉTABLIR LES FLUX

Caspian Pipeline Consortium, qui gère environ 80 % des exportations totales de pétrole du Kazakhstan, y compris les approvisionnements en provenance de Tengiz, a tenté de réactiver des équipements cruciaux au terminal Yuzhnaya Ozereevka sur la côte russe de la mer Noire , attaqué par des drones navals ukrainiens le 29 novembre.

Le CPC a déclaré mercredi que les travaux de maintenance sur le Single Point Mooring-3 (SPM-3) au terminal étaient dans leur phase finale. Diverses sources ont indiqué que les travaux ont été difficiles en raison du temps orageux.

Trois SPM - des bouées flottantes situées à environ 5 km du terminal près de Novorossiysk - sont utilisés pour le chargement des pétroliers en mer; deux sont généralement actifs, et un sert de secours.

Le SPM-3 faisant l'objet d'une maintenance planifiée et le SPM-2 ayant été touché par une attaque de drone en novembre, le Kazakhstan s'est trouvé confronté à un goulet d'étranglement en matière d'exportation qui a entraîné une forte baisse de sa production de pétrole.

Une source familière avec les opérations du CPC a déclaré à Reuters qu'un navire appelé Nissos Serifos a participé aux travaux de remise en service du SPM-3. La source a précisé que les travaux sont prévus pour s'achever le 26 janvier.

La CPC ne commente pas ses activités opérationnelles.

"Notre hypothèse de base reste que le redémarrage aura probablement lieu entre le début et la mi-février; si le SPM-3 est remis en service plus tôt, ce serait une bonne surprise, mais ce n'est pas le scénario que nous prévoyons", a déclaré JP Morgan.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
166,560 USD NYSE -0,08%
Gaz naturel
5,05 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
65,26 USD Ice Europ +1,34%
Pétrole WTI
60,49 USD Ice Europ +1,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • All eyes were on Davos this week as Trump barrelled into town with a geopolitical storm hanging over the ski resort ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Grâce à Donald Trump, un nouveau souffle pour Davos?
    information fournie par AFP 23.01.2026 14:19 

    Le président américain Donald Trump a volé la vedette au Forum économique mondial à Davos, mais il a peut-être aussi relancé ce rendez-vous annuel des élites mondiales. La réunion, qui rassemble tous les hivers dans les Alpes suisses grands patrons, dirigeants ... Lire la suite

  • Le logo de TikTok affiché les bureaux de la société à Culver City (Californie), le 30 septembre 2025. ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    TikTok : ce qu’il faut savoir sur le réseau social et ses enjeux
    information fournie par Boursorama avec Media Services 23.01.2026 14:00 

    Créé en 2016 en Chine, la plateforme qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde a annoncé la création d’une co-entreprise aux États‑Unis pour éviter son interdiction. "Je suis tellement heureux d'avoir aidé à sauver TikTok!" a lancé Donald Trump ... Lire la suite

  • ( AFP / THOMAS KIENZLE )
    En difficulté, l'équipementier ZF abandonne des projets liés à l'électromobilité
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.01.2026 13:51 

    L'équipementier automobile allemand ZF, confronté aux difficultés d'un secteur en pleine transition vers l'électrique, a annoncé vendredi qu'il abandonnait ses projets dans l'électromobilité jugés "non rentables", ce qui devrait faire plonger ses comptes en 2025. ... Lire la suite

  • Des munitions. (illustration) ( AFP / RAUL ARBOLEDA )
    Le tchèque CSG signe la plus grande entrée en Bourse d'un groupe de défense
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.01.2026 13:49 

    Le fabricant d'armes et de munitions tchèque CSG (Czechoslovak Group) a fait son entrée à la Bourse d'Amsterdam vendredi, levant 3,8 milliards d'euros lors de la plus importante introduction en bourse jamais réalisée dans le secteur de la défense. Cette cotation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank