La production de pétrole de Tengiz au Kazakhstan n'a pas encore repris, selon Chevron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'incendie d'une unité de production d'électricité dimanche a provoqué une panne et un arrêt de la production

*

La panne augmente la pression sur les goulets d'étranglement à l'exportation de la CPC

*

CPC s'efforce de remettre en état les équipements du terminal

*

JP Morgan indique que la production pourrait ne pas reprendre ce mois-ci

(Ajoute le contexte, CPC tente de redémarrer l'équipement inutilisé, commentaires de JP Morgan)

La production de pétrole dans le vaste champ pétrolifère de Tengiz au Kazakhstan, l'un des plus grands au monde, n'a pas repris depuis que son opérateur a annoncé un arrêt lundi, a déclaré vendredi un porte-parole de Chevron CVX.N , qui détient 50 % du producteur de pétrole kazakh Tengizchevroil (TCO).

La production a été interrompue à la suite d'un incendie survenu dimanche dans une unité de production d'énergie. Les causes de l'incendie, sur lequel une commission gouvernementale kazakhe a enquêté, ne sont pas claires.

L'incident a exacerbé les problèmes de l'industrie pétrolière du Kazakhstan, déjà confrontée à des goulets d'étranglement au niveau de son principal point d'exportation sur la mer Noire, qui a été endommagé par les drones ukrainiens .

"Tengizchevroil (TCO) confirme que, par mesure de précaution, elle a temporairement arrêté la production de ses champs pétroliers de Tengiz et Korolev", a déclaré un porte-parole de Chevron dans un communiqué envoyé par courriel, réitérant des déclarations antérieures sur la panne.

Trois sources industrielles ont déclaré mardi à Reuters que la production de pétrole dans le champ pétrolifère de Tengiz pourrait être interrompue pendant encore 7 à 10 jours.

JP Morgan a déclaré vendredi que Tengiz, qui représente près de la moitié de la production du Kazakhstan, pourrait rester hors service jusqu'à la fin du mois.

La production de brut du Kazakhstan ne devrait se situer en moyenne qu'entre 1 million de barils par jour et 1,1 million de bpj en janvier, contre un niveau habituel d'environ 1,8 million de bpj.

LE TERMINAL D'EXPORTATION PEINE À RÉTABLIR LES FLUX

Caspian Pipeline Consortium, qui gère environ 80 % des exportations totales de pétrole du Kazakhstan, y compris les approvisionnements en provenance de Tengiz, a tenté de réactiver des équipements cruciaux au terminal Yuzhnaya Ozereevka sur la côte russe de la mer Noire , attaqué par des drones navals ukrainiens le 29 novembre.

Le CPC a déclaré mercredi que les travaux de maintenance sur le Single Point Mooring-3 (SPM-3) au terminal étaient dans leur phase finale. Diverses sources ont indiqué que les travaux ont été difficiles en raison du temps orageux.

Trois SPM - des bouées flottantes situées à environ 5 km du terminal près de Novorossiysk - sont utilisés pour le chargement des pétroliers en mer; deux sont généralement actifs, et un sert de secours.

Le SPM-3 faisant l'objet d'une maintenance planifiée et le SPM-2 ayant été touché par une attaque de drone en novembre, le Kazakhstan s'est trouvé confronté à un goulet d'étranglement en matière d'exportation qui a entraîné une forte baisse de sa production de pétrole.

Une source familière avec les opérations du CPC a déclaré à Reuters qu'un navire appelé Nissos Serifos a participé aux travaux de remise en service du SPM-3. La source a précisé que les travaux sont prévus pour s'achever le 26 janvier.

La CPC ne commente pas ses activités opérationnelles.

"Notre hypothèse de base reste que le redémarrage aura probablement lieu entre le début et la mi-février; si le SPM-3 est remis en service plus tôt, ce serait une bonne surprise, mais ce n'est pas le scénario que nous prévoyons", a déclaré JP Morgan.