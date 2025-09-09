La production automobile brésilienne augmente en août, mais les ventes baissent

La production automobile brésilienne a augmenté en août par rapport au mois précédent, tandis que les ventes ont baissé, selon les données publiées par l'association des constructeurs automobiles Anfavea, mardi.

Selon Anfavea, la production automobile dans la plus grande économie d'Amérique latine a augmenté de 3 % en août pour atteindre 247 032 unités, tandis que les ventes ont diminué de 7,3 % en août pour atteindre 225 380 unités.