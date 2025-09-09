 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La production automobile brésilienne augmente en août, mais les ventes baissent
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production automobile brésilienne a augmenté en août par rapport au mois précédent, tandis que les ventes ont baissé, selon les données publiées par l'association des constructeurs automobiles Anfavea, mardi.

Selon Anfavea, la production automobile dans la plus grande économie d'Amérique latine a augmenté de 3 % en août pour atteindre 247 032 unités, tandis que les ventes ont diminué de 7,3 % en août pour atteindre 225 380 unités.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
58,240 USD NYSE 0,00%
HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
RENAULT
33,8400 EUR Euronext Paris +2,61%
STELLANTIS
7,6530 EUR Euronext Paris +0,35%
TOYOTA MOTOR
17,092 EUR Tradegate +0,35%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -38,73%
VOLKSWAGEN VZ
101,850 EUR XETRA -0,73%
© 2025 Thomson Reuters.

