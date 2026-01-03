La procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, publie l'acte d'accusation non scellé dans l'affaire Maduro et son épouse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a publié samedi un acte d'accusation non scellé dans l'affaire du président vénézuélien Nicolas Maduro et de son épouse Cilia Flores, qui ont été capturés par les forces américaines plus tôt dans la journée.