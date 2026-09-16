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La principale négociatrice commerciale suisse, qui a contribué à la conclusion de l'accord avec les États-Unis, va démissionner
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 16:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La négociatrice commerciale de plus haut rang de la Suisse, qui a contribué l’année dernière à conclure un accord visant à réduire les droits de douane punitifs imposés par Washington sur les exportations suisses, quitte ses fonctions, a annoncé mercredi le gouvernement.

Hélène Budliger Artieda, à la tête du Secrétariat d’État à l’économie depuis quatre ans, quittera ses fonctions à la fin du mois de mars 2027, a précisé le gouvernement.

Sous sa direction, la Suisse a conclu un accord de libre-échange avec l'Inde, ainsi que de nouveaux accords commerciaux avec la Thaïlande, la Malaisie, le Kosovo et les pays du Mercosur en Amérique du Sud.

Âgée de 61 ans, elle a supervisé les négociations relatives à un nouvel accord de libre-échange avec le Vietnam, ainsi que la mise à jour des accords commerciaux avec la Grande-Bretagne et la Chine.

L’année dernière, elle a joué un rôle dans la réduction des droits de douane de 39 % imposés par les États-Unis sur les importations suisses, qui auraient gravement affecté l’un des plus grands marchés d’exportation de ce pays européen pour les montres, le chocolat et les machines.

Mme Budliger Artieda a apporté une « contribution significative » à la recherche d’une solution en rédigeant une lettre d’intention non contraignante visant à plafonner à 15 % les droits de douane américains sur les produits suisses, a indiqué le gouvernement.

Le gouvernement n’a pas précisé les raisons ni la destination du départ de Mme Budliger Artieda, se contentant d’indiquer qu’elle souhaitait «relever un nouveau défi dans les dernières années de sa carrière».

Le ministre suisse de l’Économie, Guy Parmelin, a déclaré qu’il regrettait profondément sa décision et a indiqué que la recherche d’un successeur allait commencer.

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